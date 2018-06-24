Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu adliyede yangın çıktı

Niğde'de, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandık görevlilerince çuvalların getirildiği İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı.
Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına müdahale ediyor.
DHA
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