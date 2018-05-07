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Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden eski kimlik açıklaması! Oy kullanabilecekler mi?

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden eski kimlik açıklaması! Oy kullanabilecekler mi?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

"HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMUYOR"

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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24 haziran Nüfus ve Vatandaşlık İşleri seçim 2018 erken seçim

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
secim yapmaya bile gerek yok nasilsa herkes reise verecek"buyuksun reissss anam babam sana feda olsun reissssss.
kemiği fazla almışsın
Algı yönetimi iş başında! bu süreçte Bakalım daha neler duyacağız, daha neler yaşayacağız. kimse her söylenene inanmasın bu süreçte. Sağduyu ile hareket etmeliyiz.
yalan haberle milleti kandırmayın .
öyle bir söylentiden bile haberim yoktu bu habermi yani
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