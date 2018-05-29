Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Yeni Asya gazetesi iki sayfalık bir broşür yayımlayarak “Demokrasi ve adalet için Millet İttifakı” diyerek kimi destekleyeceğini ilan etti.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan ittifaka desteğini ilan eden Nur Cemaati, "Tamam söz milletindir" dedi:

'Huzur', 'herkes' ve 'hizmet' başlıklarının kullanıldığı broşürde ateşten bir teraziye karıncayla su taşıma görüntüsü kullanıldı.



