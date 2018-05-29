HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

Nur Cemaati'nin yakınlığıyla bilinen Yeni Asya gazetesi, 24 Haziran seçimlerinde kimi destekleyeceğini yayımladığı broşürle duyurdu.

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Yeni Asya gazetesi iki sayfalık bir broşür yayımlayarak “Demokrasi ve adalet için Millet İttifakı” diyerek kimi destekleyeceğini ilan etti.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan ittifaka desteğini ilan eden Nur Cemaati, "Tamam söz milletindir" dedi:

YENI ASYA

'Huzur', 'herkes' ve 'hizmet' başlıklarının kullanıldığı broşürde ateşten bir teraziye karıncayla su taşıma görüntüsü kullanıldı.

nur cemaati millet ittfiakı


PARTNERSaray bu görüntülerden korktuSaray bu görüntülerden korktu
AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?
Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneriDoğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nur Cemaati 24 haziran 24 haziran seçimleri yeni asya

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

İstanbul'da tarihi anlar! Yeni Havalimanı'nın pisti test edildi, ilk pas geçiş gerçekleşti

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 45 yorum
Emeklilikte Yaşa Takılanlar; 16 yıl sizi görmezden duymazdan gelen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayına 24 Haziranda OY VERME.
@i.sezer 1 sene yaşa takıldım ama REİS
senin aklınla mi hareket edeceğiz. bizim aklımız yokmu
@i.sezer ne olursa olsun oyum bob eş başkanına
@blue787 doğru 1606 lira asgari ücret kira en kötü ev İstanbul 800 tl 4 kişilik aile zafer çelik simitle geçinilir diyordu haklısın kendi aklınla devam et he mütaahit taksici ve rantçıysan zaten biz akılsısız.
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin... bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin.. bu seçim bakan cocuklari PAPA dostları ile VATAN çocuklarının secimi olacak... inşallah AKŞENER Gelece...k güneş yeniden doğacak.. TÜRK milleti huzura kavuşacak..
@mah6bsddn4 ince veya akşener diyelim lütfen bölüşmeyelim yeter diktatöre karşı birlik olalım
kardeşim uşak üniversitesinde okurken bi kız arkadas edinmişti.Kızın ailesi ağrı lı idi ve nur cemaati diyordu yardım ediyor bize diye ..Demek ki bu cemaat fetönün kuklası
iyi iyi Cemaatlerle chp ortak olmuş Demek ki reis doğru yoldasın
hicte surpriz degil cemaatler ve tum ülkedeki kirli odaklar bu ittifakin icinde zaten reis düşsün ulkeyi paylasir yerler artik..
saglik bakanligini menzil tarikati ele gecirmis gormeyen ahmaklar kalkmislar nur cemaati kimi destekliyor onu tartisiyorlar
@wolfson54 yani diyorsunki reiss yemeye devam etsin ama bizi de arada görsün
DEMEKKİ BUNLAR DA SAKALLI PAPAZMIŞ.CHP YE DESTEK VEREN CEMAATTE HAYIR GÖZÜYLE BAKMAK ABESLE İŞTİGALDİR.
Madem öyle bende nur cemaati benim için bitmiştir ayrılıyorum.Allah'a hesp verirken kafirle bir olanların yanında saf tutum bile bile lades oldummu diyeceğim.Cemaat benim için bitmiştir.
Meslek liselerinde okumuş veya okuyan STAJ mağdurları sizleri 16 yıl boyunca görmezden ve duymazdan gelen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayına OY VERME.
@i.sezer bir sinek vızıltısımı geldi, ne
yakışmadıı
İNGİLİZLER İSLAMI VE OSMANLIYI YIKMAK İÇİN GEÇEN YÜZYILDA KURDUĞU 2 SAPKIN AKIMDAN BİRİ VAHHABİLİK VE NURCULUKTUR. NURSUZ RİSALEDE SAİDDEN KÜFÜR BEYANLAR;ALLAHIN EMRİ İLE RİSALAYİ YAZDIM! RİSALE ARŞTAN İNDİ!! HRİSTİYANLAR CENNELİKTİR! 2 DÜNYA SAVAŞINDA ÖLEN HRİSTİYANLAR CENNETLİKTİR! 80 VUCUDDA YAŞADIM! ABDÜLHAMİTİ TAHTTAN İNDİREN SELANİK ORDUSUNDAKİ ASKERLER SAHABEDEN ÜSTÜNDÜR! ABD İLE ANCAK SALİH KULLAR DOST OLABİLİR! RİSALEDEN BAŞKA KİTAP OYUMAYIN! ABD İLE ANCAK SALİH KULLAR DOST OLABİLİR! RİSALEDEN BAŞKA KİTAP OYUMAYIN (NURCU SAPIKLAR NAMAZDA VE MEZARDA RİSALE OKUYORLAR). BELA BUNLAR BELA.
Sen siyasi parti misin de seçim broşürü dağıtıyorsun?
ne olduğunuz yavaş yavaş açığa çıkıyor erdoğanı çok arayacaksınız çok artık son perde
aha şimdi bunları kesin fetöcü ilan ederler
demek ki neymiş chp iyi parti emirleri nereden alıyormuş gayet açık anlaşıldı oy verin aferin size
Nur cemaatinin başında şimdi kim var bilmem lakin saadetin köpeklerinin peşinden gittiği belli, benim bildiğim nur cemaatine bağlı kimseler, REİS e oy verir. başında ki ler kafir lerle bir olabilir.
millet ittifakının cemaat ti kıl dı tüydü ihtiyacı yok bırakın bu ayakları bunlar kulağa üfleme denir oda cumhur ittifakın marifetleridir.
Chp'ye rağbet olsa bit pazarına nur doğardı.
ilk kez hakikatten yana bir cemaat gördüm demekki hakiki ilim irfan sahipleri
FETÖCÜLERDEN BAŞKA NE BEKLENİR Kİ?
Memlekete bak kimin kim olduğu belli değil.
Reis sayesinde iyi bilinenler öyle olmadıklarını belli ediyolar en azından bundan sonra nur cemaati düşündüğüm gibi bir cemaat olmadığını kanıtlamış oldu
ilginç dinciler tarikatlar bile terkedıyorsa akp gerçekten bitmiştir
caatin yeni asya hariç tün grupları CUMHUR İTTİFAKI diyor
obareyyyyy
niye kimse şaşırmadı acaba?
FETO hangi cemaatın koluydu
Said Nursi'nin kemikleri sızlıyordur.
ADALET BU ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.
Nur cemaatin siyasetle işi olmaz yalan haber.
yeni asya nur cemaatini temsil etmez algı oparasyonu yapmayın yeni asya kutlular diye bir adama baglıdır bunlarda zaten iyi parti daha önce dogruyol sonra demokrat şimdi iyi parti hiç bir zaman ak partiye oy vermediler vermezler .....
NURCULAR SİYASET ÜSTÜ ÇALIŞIRLAR. BU ASYA GAZETESİ ALGI YARATAMA PEŞİNDE
cemaatin çeşitli grupları var bir gurubu millet ittifakı dedi diye cemaat onumu destekleyecek diğer tüm gruplar CUMHUR İTTİFAKI diyor anlayama
bu memleketi devşirmeler ve cemahatler bu hale getirdi dini doğru anlatmadılar kendi çıkarları göre hareket ettiler siyasette ne işiniz var varın gidin hak yoluna kim hangi partiye oy veriyorsa kendi fikri ve kararı kendi aklı kendi vicdanı siz allah için yapın allah için güzel şeyleri anlatın
buda yalan haberdir.
Önce nur cemaat ini öğrenin
suna hala kripto fetociler diyin kurban olsunlar gercek nurculara nurcular her zaman sag ittifakin yaninda olmuslardir bilen bilir !!!
gerek yok
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

AK Parti milletvekili adayından ortalığı karıştıracak sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le nerede görüştüğünü açıkladı

CHP'li Özgür Özel'den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı: Herkes planını buna göre yapsın

CHP'li Özgür Özel'den seçmenlere 8 Temmuz uyarısı: Herkes planını buna göre yapsın

AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?

AK Parti milletvekili adayı Alpay Özalan: Bıyık yakışmış mı?

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

Doğu Perinçek'ten 24 Haziran seçimleri öncesinde dikkat çeken 'genel af' çıkışı: PKK'yı da FETÖ'yü de affettirecek bir öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.