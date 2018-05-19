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ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunması beklenirken listede sürpriz isimler olduğu konuşuluyordu. Bu isimlerden biri de Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'tı. Ancak Alper Taş Twitter hesabından yaptığı açıklamayla parlamentoda yer almayacağını duyurdu.

ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, ÖDP'li Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyordu. Ancak ÖDP'li Alper Taş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu listede yer almayacağını duyurdu.

Alper Taş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir çok dost, yurttaş vekil olmamı çok istedi. Onları üzdüm, beni bağışlasınlar. Bazıları ise “bir vekil adayı olsun da çakalım” beklentisindeydi onları da bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. “Taş yerinde ağırdır”. Parlamentoya değil, parlamento dışı muhalefete adayım."

CHP'NİN YENİ ADAYLARI

Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu gibi isimler yer alıyor.

CHP ALANLARA 25 MAYIS'TA İNECEK

CHP aday listelerini açıkladıktan sonra 24 Mayıs'ta seçim bildirgesini açıklayacak ve Kılıçdaroğlu 25 Mayıs itibariyle alanlara inecek. 15 civarında miting yapması beklenen CHP lideri daha çok 16 Nisan referandumu öncesindeki gibi STK'lar ve vatandaşlarla buluşacağı organizasyonlara katılacak.

ALPER TAŞ KİMDİR?

Alper Taş 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı. Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 21 haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkanlık makamına getirildi. Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Taş, şu an ÖDP Genel Başkanı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
geri zekalı mı bu insanlar???? parlamentonun icindekıler daha muhalefet olamazken adam dısardan muhalefet olmaya devam edıcem dıyor. yani kısacası bir bok olmamaya devam edıcem demek istıyor. tebrikler basarılarının devamını dilerim
AKP tarafından FETÖ'cülükle suçlandı ve senide içeri atarız bak dediler. O da mecburen geri çekilmek zorunda kaldı. Ülkenin kaderi bu.
kımılın yanında duran ya huyunda ya suyundan... adamın yillarca iktidar Gibi bir düşüncesi olmamış ki... asalaklar gibi kıyıda kenarda kalmış.. muhalefet yetmiş ona.. çünkü çalacak calarken goze batmayacak we iktidara yüklenecek kimse çaldığını görmeyecek.. sskdan alışkınlar bunlar çalmaya... ikincisi kımıl biliyor, ülkeyi yönetecek çapta bir parti olmadıklarını we kendisinin öyle bir kapasitede olmadığını... chp nin ülke yönetebildiği nerede görülmüş
gelsin geri vitesler afferin sevdim sizi
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