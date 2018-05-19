ÖDP'li Alper Taş CHP'den aday olmaktan vazgeçti!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesine son şeklini veriyor. Kurmayları ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, pazar günü aday listesini Parti Meclisi'nin onayına sunacak. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, ÖDP'li Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyordu. Ancak ÖDP'li Alper Taş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bu listede yer almayacağını duyurdu.
Alper Taş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir çok dost, yurttaş vekil olmamı çok istedi. Onları üzdüm, beni bağışlasınlar. Bazıları ise “bir vekil adayı olsun da çakalım” beklentisindeydi onları da bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. “Taş yerinde ağırdır”. Parlamentoya değil, parlamento dışı muhalefete adayım."
CHP'NİN YENİ ADAYLARI
Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer vereceği yeni isimler arasında ise Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu gibi isimler yer alıyor.
CHP ALANLARA 25 MAYIS'TA İNECEK
CHP aday listelerini açıkladıktan sonra 24 Mayıs'ta seçim bildirgesini açıklayacak ve Kılıçdaroğlu 25 Mayıs itibariyle alanlara inecek. 15 civarında miting yapması beklenen CHP lideri daha çok 16 Nisan referandumu öncesindeki gibi STK'lar ve vatandaşlarla buluşacağı organizasyonlara katılacak.
ALPER TAŞ KİMDİR?
Alper Taş 1967 yılında Rize'nin Pazar ilçesinin Subaşı köyünde doğdu. Pazar İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli siyasi faaliyetler içerisinde yer aldı. Bunun yanında Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kurulmasında büyük rol oynadı. 21 haziran 2009'da yapılan ÖDP 6. olağan kongresinde genel başkanlık makamına getirildi. Öte yandan İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Taş, şu an ÖDP Genel Başkanı.
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