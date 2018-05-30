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Okan Gaytancıoğlu: Kurbanlık koyun gibi gittik

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

CHP'den İP'ye geçtikten sonra partisine dönen 15 milletvekilinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, "Kurbanlık koyun gibi gittik." dedi.

Cumhuriyet Halk Parti Edirne il teşkilatı, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesinde kesinleşen milletvekili adaylarını partililere ve basına tanıttı.

"ANNEM KIZAR, EŞİM KIZAR"

Tanıtımda İP''ye geçtikten sonra yeniden partisine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım başdanışmanı ve Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti değişikliği ilk teklif edildiğinde "Annem kızar, eşim kızar" dediğini anlatarak, şunları söyledi:

"KURBANLIK KOYUN GİBİ GİTTİK"

"Bizim haberimiz yok, kurbanlık koyun gibi gittik. Hemen aklıma CHP'den seçildikten sonra Ak Parti'ye geçen Necdet Budak geldi. Bir zamanlar benim için de 'geçer' diye dedikodular oldu. Hemen aklıma o geldi. Dedim 'Ben yapamam; annem kızar, eşim kızar, halkım kızar' dedim."

DHA

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Cumhuriyet Halk Partisi okan gaytancıoğlu kurban CHP İYİ parti İp

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
DEMOKRASİ KAHRAMANLARINA BENDEN SELAM OLSUN!
@northstar123 ne kahramanı? Sanırsın vatanı kurtardı!!! :)))))
@northstar123 kahramanlarda gurur olur şeref olur. ancak davasını satanlara ülküsünü satanlara sahibinin elinde maskot olanlara azıcıkda olsa gururu hasiyeti olmayanlaradır senin selamın
@northstar123 yahu gitti de bir şeye mi yaradı.En acı trajedi de Akşener'in bunları ti ye alıp gurup kararı ile değil de 100000 imza ile aday olmasıdır. Bunlar gitti sap sap kaldı. Akşener bile onlara münnet etmedi.Millet milletin vekilinde saklıdır. Bayrak nasıl ki bir ulusun sembolü ise vekilde milletin sembolüdür. Milletin sembolünü oyuncak gibi kulandılar işte. Şimdi de kıvırtmaya çalışıyor.
@northstar123 Bendende selam olsun! peki bu iyi karşılığı Sy inceyi ilk turda vatan millet uğruna destekleyecek kadar cömertmisiniz? CHP bunu bir karşılık beklemeden yaptı Seçimlere katılabilmenin övüncü ile halka borcunuzu tereddüt etmeden ödemeye istekli olacağınızı düşünmüştük nedense sayın İnce ye rakip çıkmışsınız demokrasi adına kahramanlara selam göndermek dışında sizde gerekli adımı atın ne kadar demokratik vatansever olduğunuzu görelim.
Sen öyle dedin demesine ama dik duramadın,başkanın gideceksin dedi gittin,bizler zaten sizlerin kurbanlık koyun olduğunuzu biliyoruz,gerçek diktatörün de kim olduğunu çok iyi biliyoruz,o yüzden üzme kendini.
enayiler
chpkk da olur bunlar bişeyde sayılmaz 2015 dede pkk meclise tasıdı utanmadanda konusdular pkklılar kendileride
Kılıçdaroğluna kapak olsun. Ahmet Hakan ne diyecek
Bu vekilin adını ilk kez duyuyorum oturmuş aylarca boş beleş maaş almış ayda yılda bir işe yaradın işte partin için ülkenin demokrasisi için iyi bir şey yapılmış 316 tane akp li vekilin gıkı çıkıyormu kaldır elini indir elini gelsin rantlar paralar bak sen bir işe yaramışsın en azından mecliste senin gibi bir kişi varmış öğrenmiş olduk daha neyin kafasını yaşıyorsun kesin seçilemeyecek yerden gösterildin...
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