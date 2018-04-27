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Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, milletvekili aday adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 13:18 | Son Güncelleme

15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti’den aday adayı olduğunu açıklayan Soner Halisdemir, adaylık başvurusunu ailesiyle birlikte AK Parti Niğde İl Başkanlığına yaptı. Başvuruda Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, kız kardeşi Ganime Halisdemir de bulundu. Soner Halisdemir açıklamasında şunları söyledi:

“Önümüzde ülkemizin var olma, ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, bu onurlu yürüyüşün liderimizin dediği gibi ‘Kefenimizi alıp yola çıktık’. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bu kutlu yola güç katmak, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içerisinde bir nefer olmak için 24 Haziran seçimlerinden AK Parti Niğde Milletvekili aday adaylığı müracaatımı yaptım. Bu zor kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak hem onur edici, hem de ağır bir sorumluluk gerektirmektedir. Ancak 15 Temmuz günü ülkemizde yaşanan alçak darbe girişimi sonucundan bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Türk halkının verdiği destekle bu adımı attım. Hiçbir menfaat gözetmeksizin milletim ve memleketim için ölmekse, ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet mantığıyla yola çıktım."


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Anahtar Kelimeler:
soner halisdemir Ömer Halisdemir ak parti

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Kurtuluş savaşını ağzınıza alıp sulandırmayin. 5 kardeş 5 bir değil sözünü unutmayın.
Şaşırmadık daha ne kadar kullanacaksınız bakalım sayın ömer Halis ismini...
Bence isabetli Olmamış..Ama yinede hayırlı olsun
allah yardımcın olsun kardeş ama keşke bu rezil siyasetin içine hiç girmeyipte o guzel şehit soyismini oralarda harap etmeseydin.
yazıklar olsun
AKŞENER İNŞALLAH YÜZDE 70 LE BAŞKAN .
@bizedogrugerekli_2017 çok komiksin.25 haziranda akşenerde iyi partide çöp olacaklar
o da çocuklarına öğretir, gidin tankların altına yatın, meşhur olursunuz diye....bu iş sülale boyu devam eder gider
Tam köylü kurnazı... Şehit abisi üzerinden prim kasıyor işte... O elim olay yaşanmasaydı kim bilecekti seni?
@isorkum asıl sen chp li kurnaz.o fazlasıyla hak ediyor
Abi'nin Türk milletindeki eşsiz yerini siyasi emellerine alet etmekle iyi yapmadın bence. bu akp olmuş chp olmuş farketmez. 15 temmuz öncesi siyasetle uğraşsaydın böyle düşünmezdim
He tamam bi sen eksiktin
kararı almak çok zor olmuş muş muş. maaş verilmeyecek deseniz anında adaylığını iptal ettirir.
şehitten nemalanmak işte boyle bırsey.......
DİN ÜZERİNDEN SİYASET DEMODE OLDU, ŞEHİT ÜZERİNDEN BAŞLADIK.
Yav kardeşim dini , duyguları yada bir şekilde vatandaşın vicdanına dokunarak bir yerlere gelmeye çalışmak hadi geldinde ne derece başarılı olacağını sanıyorsun. Bu kadar kolay olmamalı. Hangi parti olursa olsun vatandaşına hizmet eden , düşünen , değerlerine sahip çıkan milletvekilleri secmeliler. Daha konuşmayı bilmediğin gibi yazdığınıda okuyamıyorsunda sırf kardeş diye millet vekili adayı olmak kardeşinin bıraktığı o güzel mirasa bence hakarettir.
size bide üzülüyoruz siz hemen şov peşindesiniz oturun evinizde ne olduda milletvekili olmaya karar verdin
ABİSİNİN ÜZERİNDEN PRİM YAPMAYI HEDEFLİYOR...BAKALIM HALK NASIL DEĞERLENDİRECEK BU AÇIKGÖZÜ...
bu milletin bu ilkellikle,bu yalakalıkla,bu basitlikle kısacası bu kafayla varacağı yer ancak Afganistan'dır, hazır Afganlılar da bu tarafa doğru yola çıkmışken...
kullan atlarınıza bari bu adamı eklemeseydiniz
ülkemizin var olma yada yok olma mücadelesi var diyorsun! doğru... siyaset yap hakkındır, fakat aday olduğun partiye bakıyorum, seçim çok çok yanlış... kardeşim adama sormazlar mı 25-30 senedir ve özellikle de son 15 senedir devletin içerisinde ki bu kahpe yapılanmayı destekleyenler kimdi? ve sen kimin yanında kime karşısın !!!
insan kaybettikleri üzerinden dahi ticaret yapaanıda gördük
çıkar duygusunun tavan yaptığı ülke olduk nalet olsun
ŞEHİDİN KAHRAMANLIĞINI SİYASETE ARGÜMANI YAPMAK ÇOK YANLIŞ.
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