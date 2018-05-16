OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda çok büyük bir risk gözükmüyor. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine biteceği öngörülebiliyor. Örneğin katılımcılara açık uçlu olarak sorduğumuzda, yani herhangi bir isim vermeden katılımcılara sorduğumuz soruda %48 Erdoğan, dedi. Ama daha sonrasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanlık için oy verir misiniz?" diye sorduğumuzda ise yüzde 51'lik bir sonuç ortaya çıktı. Üstelik bu rakam kararsızlar dağıtılmadan tabii. Kararsızlar dağıtıldığında daha da yukarıya çıkacak bir orandan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ilk turda cumhurbaşkanlığı için yarışın Erdoğan lehine neticeleneceğini gösteriyor.

Seçim sürecinde bazı CHP teşkilatlarının Akşener için çalıştığını aktaran Daşdemir, "Meral Akşener ile Muharrem İnce arasında geçecek daha çok ikincilik yarışı ama Muharrem İnce rahatlıkla ikinci olur.

BAZI CHP TEŞKİLATLARI AKŞENER'E TAHSİS EDİLDİ!

Bazı CHP teşkilatlarının da Akşener için çalıştığını söyleyebiliriz. Muhtemelen Ege'de bazı CHP teşkilatları Muharrem İnce yerine Akşener için çalışabilir" dedi.

KAMUOYUNA "BAŞKANLIKTA ERDOĞAN'A, MECLİSTE DİĞERLERİNE" ALGISI POMPALANIYOR

"Başkanlıkta Erdoğan'a oy verin, mecliste başka partilere" algısı pompalanıyor. Çünkü bu yarışın ilk turda biteceğini araştırmalarımız söylüyor. Bir araştırmaya göre değil birçok araştırmaya göre söylüyorum bunu. 2013'ten beri yapmış olduğumuz araştırmalar gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan'ın oyunun kararsızlar dağıtılmadan bile yüzde 51 olarak görüyoruz. Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiklerini düşünen kimi çevreler meclis dağılımını etkilemek üzere çalışma yapıyor. "Cumhurbaşkanlığı için oyunuzu Erdoğan'a verin, ancak meclise Saadet de girsin, İP de girsin" şeklinde çeşitli algı oyunları yapılıyor. Bunu başarmış olsalar onlar için bunun neticesi olarak mecliste güçlü olmayan bir iktidar partisi ve tekrar bir seçim ümidi doğacak. Keza bu durumun yerel seçimlere de yansıması olacaktır.