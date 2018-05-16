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OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir verdiği röportajda 24 Haziran seçimlerin öncesi yaptıkları son seçim anketlerinin detaylarını paylaştı.

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR Başkanı Hilmi Daşdemir A Haber’e verdiği röportajda 24 Haziran seçimlerin öncesi yaptıkları son seçim anketlerinin detaylarını açıkladı.

İşte o röportaj:

SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ

Seçime yaklaşık 1 ay kaldı. Araştırmalara baktığınızda Başkanlık ve milletvekilliği seçimlerinde genel tablo nedir?

Bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda çok büyük bir risk gözükmüyor. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine biteceği öngörülebiliyor. Örneğin katılımcılara açık uçlu olarak sorduğumuzda, yani herhangi bir isim vermeden katılımcılara sorduğumuz soruda %48 Erdoğan, dedi. Ama daha sonrasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başkanlık için oy verir misiniz?" diye sorduğumuzda ise yüzde 51'lik bir sonuç ortaya çıktı. Üstelik bu rakam kararsızlar dağıtılmadan tabii. Kararsızlar dağıtıldığında daha da yukarıya çıkacak bir orandan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu veriler bize ilk turda cumhurbaşkanlığı için yarışın Erdoğan lehine neticeleneceğini gösteriyor.

MUHARREM İNCE İLE AKŞENER ARASINDA İKİNCİLİK YARIŞI OLACAK

Seçim sürecinde bazı CHP teşkilatlarının Akşener için çalıştığını aktaran Daşdemir, "Meral Akşener ile Muharrem İnce arasında geçecek daha çok ikincilik yarışı ama Muharrem İnce rahatlıkla ikinci olur.

BAZI CHP TEŞKİLATLARI AKŞENER'E TAHSİS EDİLDİ!

Bazı CHP teşkilatlarının da Akşener için çalıştığını söyleyebiliriz. Muhtemelen Ege'de bazı CHP teşkilatları Muharrem İnce yerine Akşener için çalışabilir" dedi.

KAMUOYUNA "BAŞKANLIKTA ERDOĞAN'A, MECLİSTE DİĞERLERİNE" ALGISI POMPALANIYOR

"Başkanlıkta Erdoğan'a oy verin, mecliste başka partilere" algısı pompalanıyor. Çünkü bu yarışın ilk turda biteceğini araştırmalarımız söylüyor. Bir araştırmaya göre değil birçok araştırmaya göre söylüyorum bunu. 2013'ten beri yapmış olduğumuz araştırmalar gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Erdoğan'ın oyunun kararsızlar dağıtılmadan bile yüzde 51 olarak görüyoruz. Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiklerini düşünen kimi çevreler meclis dağılımını etkilemek üzere çalışma yapıyor. "Cumhurbaşkanlığı için oyunuzu Erdoğan'a verin, ancak meclise Saadet de girsin, İP de girsin" şeklinde çeşitli algı oyunları yapılıyor. Bunu başarmış olsalar onlar için bunun neticesi olarak mecliste güçlü olmayan bir iktidar partisi ve tekrar bir seçim ümidi doğacak. Keza bu durumun yerel seçimlere de yansıması olacaktır.

AK PARTİ YÜZDE 50 BANDINA OTURDU, CHP 18'LERDE…

Peki tablo bu iken 24 Haziran'da milletvekili seçimleri de olacak. Şu anda partilerin genel oy dağılımı nedir yüzdelik olarak?

Bizim 10 gün kadar önce yaptığımız son araştırmalara göre AK Parti zaten son seçimlerde gösterdiği performans üzere yüzde 50'ler bandına oturmuş durumda ve bunu korumaya devam ediyor. CHP'nin oyu karasızlar dağıtılmadan yüzde 18.7, MHP'nin oyu yüzde 10.9. Geri kalan payı ise diğer parti ve adaylar bölüşüyor. Ancak sonuç itibariyle bu seçime ilişkin genel tabloyu milletvekili adayları belirlendikten sonra daha net görülebileceğini söyleyebiliriz.

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Okuyucu Yorumları 57 yorum
% 90 DESEYDİNİZ BARİ YALAMA ANKETLER SİZİ AKP ANKETLERİ
allah reise degerli eslerine cocuklarina akrabalarina dolayisiyla butun rizeye guc kuvvet versin bu guzel aileyi basimizdan eksik etmesin ve bir omur boyu turk milletini gütmeyi nasip eylesin anam babam sana feda olsun reeeiiisss.
heeee bizde insndık, ver mehteri... halk tamam diyor
Algı operasyonu yapıyorlar. Akpnin oyunu yüksekmiş gibi gösterip muhalefeti umutsuzluğa düşürmeye çalışıyorlar, boşuna sandığa gitmeyin mesajı veriyorlar. Referandumda zar zor %50 alan adam ilk turda nasıl geçsin yüzde 50'yi. Yandaş anket şirketlerinin oyununa gelmeyin, sandığa gidin.
Seçmenin bundan haberi var mı vesselam sanırsam akpartide yapıyorsunuz bu anketleri ahaha
Dolar 4.5tl ye oturtu Akp %50 bandına oturdu he :)
açıklamasına “yaptığımız araştırmalarda risk görünmüyor” diye başlamış. yani birisi seçilirse risk yok başka biri seçilirse risk var. ne kadar tarafsızca bir anket olduğu ortada.
En komik anket. Kaç kişi ile yaptın bunu.
Neredeyse Akp hariç diğer partilere hiç oy çıkmayacak diyecekler:)) Kendi söylediklerine kendileri inanmıyorlardır da, algı yönetimi işte.!
yalan söylenin
Nerede yaptınız bu anketi
Yandaş kanala çıkan ne diyecek. Halkı yanılmak için sekiz takla atıyorsunuz.
gene algı oyunlarına başladılar ama artık millet uyandı cabalarınız boşuna
Çok komiksiniz
hahahaha kendileri bile inanmıyor şişirin abakyım şişirin
yalanlarınızı yiyeyim dolar olmuş 4.50 kuruş evro olmuş 5.20 kuruş benzin olmuş 630 kuruş yakında yeni zam bekleniyor bu tabloya oy verecek eneyi koyun da olsa vermez siz nerde yaptınız bu yoklamayı kendi kafanızdan yazdınız muharrem ine ve Akşener aldı bayrağı gidiyor sen hala tayyp diyorsun yalaka
büyük sallamış.yaptıkları anket iddaa'da maç olsa 1 e 5000 verir yeminle
yalancı yandaş algıcı
kendi parti içi elemanlarınıza mı anket yapıyorsunuz anlamadım ki?
yani bukadar ekonomik kriz de hic bir akp li fikrini degistirmiyormu bu nasil bi durum ya daha ne olmasi lazim adamlar vaad de bile bulunmuyor ve tekrar bunlar secilirse dolar 8 benzin 10 tl yi gorur yazik valla
@highvoltage_2018 diğerleri seçilirse hem boşş vaadler hemde dolar16 benzin 20 tl olur
Algıcısın, algıcısınız, algıcılar.
Vah chp em vay..!!!%18 lerde görünüyor.en fazla bağıran o hep kaybedende o..7defa kaybeden korktu.8.kaybı göze alamadı.İnce dende bir cacık olmaz.adam kendisi diyor biz bu kafayla iktidar olamayız diye..
@s.hazir bi laf var at yalanı .... gerisini bilirsin başka lafa gerek yok ayrıca en çok bağıranda akp genel başkanı ey almanya ey kemal bey ey abd ey hollanda diye kim bağırdı bağırdıda ne oldu
Bunların hepsi yalaka olmuş. Parayı verene düdüğü çalıyor.
A haber tayıbın kanalı eğer sıkıyorda %51 alamıyor desın sanah kapının önunde
Ne 51 i en az yüzde 70
Yine bilinçli yönlendirme! Optimar ve Kanal A haber: Havanızı alırsınız!
A haberde bile yüzde 51 diyorlarsa bu iş tamam.
Korkunun Ecele faydası yok Gümbür gümbür geliyoruz Millet ittifaki ikinci turda ezecek evet bu kez EZECEK tarihten silinip gidecekler vatana millete hayırlı olsun Millet İTTİFAKI...................
tabiki erdogan ince gelirse koparız alt uste geliriz dunya karısık akıllı olun arkadaslar
a haberi duyunca sesli güldüm ya la :)
Algı manipülasyonuna devam :) İlk turda çalarsanız , elbet ikinci turda da oynarsınız :) devam koçum devam... Bakalım trafolar kedilere tahsis edildi mi? Hadi buna cevap ver, görelim ...
sie yalaka mhp 10.9 muş akp 50 miymiş bok 50.akp nin kemik seçmeni % 35 baraj sorunu ve kararsılzar sayesinde 50 alıyor..46-25-20-10 olur ilk tur.2.tura kalır...
mhp nin oyu yuzde 10.9 diyor ahahahhahaha komik değil ama güldüm bu kadar yandaşlık olmaz ya
@tokt Akşener Demirtaş goygoyculuğu yaparsa ülkücüler mhp ye döner tabi..
Bu kamuoyunu yanıltmak için uydurduğunuz yalan anketlerin hesabını mutlaka vereceksiniz. Emin olun dükkanlarınız en fazla bir ay daha açık kalacak sonrasında allah yardımcınız olmasın.
4.5 DOLAR BENZİN 6 KÜSÜR BUNLAR ANCAK RÜYALARINDA GÖRÜR BORÇ 450 MİLYAR DOLAR . % 51 DEĞİL % 30 GÖRÜRLERSE ÖPÜP BAŞLARINA KOYSUNLAR AKP BİTTİ ZATEN ADAMLAR EMİN OLUN İSTEMİYORLAR İSTEYEN ADAM 1,5 YIL ERKEN SEÇİME NEDEN GİDİYOR ÇÜNKÜ İFLAS ETTİLER ATIP TUTMAYLA BU İŞ OLMAZ BORÇ İLE BORÇ KAPANMAZ ÇOK GÜZEL İNSANLARIN DİNLERİNİ İSTİSMAR ETTİLER. KİMİDE MİLLİYETÇİLİKLE İSTİSMAR EDER AMA BUNLARDA VATAN MİLLET SEVGİSİ YOK RABBENA HEP BANA DİYENLER BUNLAR
Tabi canım zaten secime gerek yok. Biz %51 i ayarladık siz istediginizi yapın haberleri baslamış
Hay senin gibi araştırma şirketinin yalanına ben tüküreyim emi
Bu kadar yanlı olmayın be kardeşim çok ayıp sonra bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız
AKEPE İLK TURDA KAZANACAK OLSA MEHEPEYİ BEBEPEYİ YANINA ALMAZ TEMELİN KAPISINDA GECE GÜNDÜZ YATMAZ VE SENİN GİBİ SATILIK ANKETÇİLERE SAHTE ANKETLER YAPTIRMAZDI. AYRICA BAKANLAR KURULUNA KHK YETKİSİ VERMEZDİ. KENDİ KAZANACAĞINI BİLSE YETKİLERİNİ BAKANLAR KURULUNA VERMEZDİ. ŞİMDİ KAÇ PARA ALDIYSAN KEYFİNİ ÇIKAR SEÇİMDEN SONRA ALDIĞI O RÜŞVETLER SANA KUSTURULACAK BİLMİŞ OL ...
@hatamiti senin kafa yapına göre demek chp kaybedeceğini anladı onun içinmi ittifak yaptı.?
2.defa yayınlıyorsunuz bu yandaşı
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