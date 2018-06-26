Ordu'nun Korgan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy oranına göre yol yapacak

Ordu’nun Korgan ilçesinin mahallelerine beton yol yapılması için AKP’li Belediye bir “hizmet” sıralaması yaptı. AK Partili Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, hazırladığı listeyi Facebook hesabından “Değerli hemşerilerim, mahallelerimizin beton yol yapılma sıralaması bu listeye göre yapılacaktır. Bilginize” notuyla paylaştı.
Buna göre yol yapımına, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en çok oy veren mahalleden başlanacak ve düşük oy veren mahallelere göre devam edilecek.
ALEVİ MAHALLESİ SONA KALDI
BirGün gazetesinden Uğur Koç’un haberine göre; 24 Haziran seçimlerinde Korgan ilçesi genelinde Erdoğan’a verilen oy oranı yüzde 82.8 olarak gerçekleşti.
Listede Erdoğan’a yüzde 97.3 oranına oy veren Terzi Mahallesi en üstte yer alırken ilçedeki tek Alevi mahallesi ise Erdoğan’a verdiği yüzde 16.54 oy oranıyla en sonda yer aldı.
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