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Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'da AK Partili ve HDP'li gençler arasında broşür kavgası

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 20:05 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir’de bir grup AK Parti'li genç, kendilerine verilen HDP broşürünü almayınca HDP’liler tarafından darp edildi. Kavgada 2 kişi yaralanırken kaçan HDP'lilerden 8'i gözaltına alındı. Yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, İçerenköy Necmettin Erbakan Caddesi'nde broşür dağıtan HDP'li grup ile AK Partili bir grup arasında tartışma çıktı.

BROŞÜRLERİ ALINMAYINCA ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

AK Parti standına gelen bir grup HDP’li, ellerinde broşürleri AK Parti’li gençlere vermek istedi. AK Parti'liler ise istemediklerini belirtti. Durum karşısında öfkelenen HDP’liler AK Partililer ile tartışmaya başladı.

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2 KİŞİYİ SOPALARLA YARALAYIP KÜLTÜR MERKEZİNE KAÇTILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. HDP’liler kavga sırasında AK Partili gençleri sopalarla yaraladı. Kavgada AK Partili gruptaki iki kişi aldığı darbeler ile yaralanırken HDP'liler ise cadde üzerindeki kültür merkezine kaçtı.

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8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kültür merkezine giren grubu arka kapıdan çıkardı. Gözaltına alınan 8 kişi polis merkezine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


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