Osmaniye seçim sonuçları 2018: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları

Eğer resmi kimlikte T.C. kimlik numarası yoksa kişinin oy kullanabilmesi ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart.

24 Haziran seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Seçim anketi sonuçlarını yakınan takip eden vatandaşlar Pazar günü Osmaniye ilinde oy kullandıktan sonra nihai seçim sonuçları için beklemeye başlayacaklar. Peki seçim günü nasıl oy kullanılacak, canlı seçim sonuçları nasıl takip edilecek?

Seçmen listesinde iseniz görevliler size sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy zarfı ile birlikte, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimine ait 2 ayrı birleşik oy pusulasını ve Evet/Tercih mührünü verecekler. Bunlarla oy verme kabinine girip tercih ettiğiniz Cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ilgili bölüme mühür basın.

Mührü basarken dairenin dışına taşırmamaya özen göstermek gerekiyor. Mührün kurumasını bir müddet bekledikten sonra, birleşik oy pusulalarını yazılı alan dışa gelecek şekilde ayrı ayrı katlayıp aynı zarfa koyun.

Kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat atın. Evet/Tercih mührünü sandık kuruluna teslim edin.

Sandık seçmen listesinde isminizin karşısına imzanızı atın ve kimlik kartınızı alın.

NEREDE OY KULLANACAĞIM SORGULAMASI

Üzerinde T.C. kimlik numarası olmayan bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında seçmen bilgi kağıdını veya T.C. kimliğini ispata elverişli bir belgeyi de ibraz etmesi şart olacak. Nitekim sandık sorgulama için de YSK adaylardan T.C. kimlik numarası ve nüfusa kayıtlı oldukları sıra no bilgisini istiyor. Aşağıdaki bağlantılar ile erişebileceğiniz sorgulama sayfasında T.C. kimlik numaranızı, nüfusa kayıtlı olduğunuz ili, sıra no bilgisini ve ekranda gördüğünüz resimdeki harfleri hemen altındaki alana girdikten sonra "sorgula" butonuna tıklayarak 24 Haziran seçimlerinde hangi sandıkta oy kullanabileceğinizi görebilirsiniz.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? YURT İÇİ SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

