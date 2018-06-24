Oy pusulalarının fotoğrafını çekenlere kötü haber

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, oy pusulalarını cep telefonlarıyla görüntüleyenlere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tespit edilen 21 kişi hakkında "sandık kurallarını ihlal" ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7 kişi de oy kullanmak için geldikleri sandık başında gözaltına alındı. Kentte, bir siyasi partinin broşürünü dağıttığı tespit edilen kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı öğrenildi.



