HABER

Oyların yüzde 2.1'i geçersiz sayıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 26.06.2018 05:53 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde yurt içi ve dışında 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden 51 milyon 178 bin 630’u sandığa gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400’ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, yüzde 2.1’e ulaştı.

Oyların yüzde 2.1'i geçersiz sayıldı

Türkiye önceki gün, yeni sistemi hayata getiren çifte seçim için sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 86.2 oldu. En yüksek katılımın sağlandığı 1987 milletvekili seçiminde seçmenlerin yüzde 93.3’ü sandık başına gitmişti. En yüksek katılım yerel seçimlerde ise yüzde 92.2 oranıyla 1994’te kaydedildi.

Kayıtlı seçmen sayısının 41 milyon 407 bin olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinde katılım yüzde 79.1’de kalmıştı. Yaz tatiline denk geldiği için katılımın düşük olacağı düşünülen 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ise tam aksi yaşandı. 27 Nisan e-muhtırasından sonra gidilen 22 Temmuz 2007 seçimlerinde bu oran yüzde 84.5 olarak gerçekleşirken, 2011 seçimlerinde yüzde 83.2 oldu. 55 milyon 702 bin kayıtlı seçmenden 40 milyon 264 bininin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74.25’e düşmüştü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde katılım yüzde 89.2 oldu. 7 Haziran genel seçiminde katılım yüzde 85.6 olurken, 1 Kasım seçimlerinde ise seçime katılım yüzde 85.2 olarak gerçekleşmişti. Son referanduma katılım yüzde 86.7 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 2.1 GEÇERSİZ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Önceki günkü seçimde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden, 51 milyon 178 bin 630’u sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400’ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 2.1’ine denk düştü. 16 Nisan referandumunda kullanılan oyların 844 bin 386’sı geçersiz sayılmıştı.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumda ‘Hayır’ diyen illeri de ikna ettiCumhurbaşkanı Erdoğan referandumda ‘Hayır’ diyen illeri de ikna etti
Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacakŞok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları geçersiz oy 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Vahşet! Kız kardeşinin cinsel ilişki videosu...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumda ‘Hayır’ diyen illeri de ikna etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan referandumda ‘Hayır’ diyen illeri de ikna etti

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Düzce'de 4 bin geçersiz oy yeniden sayılıyor!

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Düzce'de 4 bin geçersiz oy yeniden sayılıyor!

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili Esin Kara'dan idam çıkışı

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.