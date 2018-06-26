Oyların yüzde 2.1'i geçersiz sayıldı

Türkiye önceki gün, yeni sistemi hayata getiren çifte seçim için sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 86.2 oldu. En yüksek katılımın sağlandığı 1987 milletvekili seçiminde seçmenlerin yüzde 93.3’ü sandık başına gitmişti. En yüksek katılım yerel seçimlerde ise yüzde 92.2 oranıyla 1994’te kaydedildi.

Kayıtlı seçmen sayısının 41 milyon 407 bin olduğu 3 Kasım 2002 seçimlerinde katılım yüzde 79.1’de kalmıştı. Yaz tatiline denk geldiği için katılımın düşük olacağı düşünülen 22 Temmuz 2007 seçimlerinde ise tam aksi yaşandı. 27 Nisan e-muhtırasından sonra gidilen 22 Temmuz 2007 seçimlerinde bu oran yüzde 84.5 olarak gerçekleşirken, 2011 seçimlerinde yüzde 83.2 oldu. 55 milyon 702 bin kayıtlı seçmenden 40 milyon 264 bininin oy kullandığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 74.25’e düşmüştü. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde katılım yüzde 89.2 oldu. 7 Haziran genel seçiminde katılım yüzde 85.6 olurken, 1 Kasım seçimlerinde ise seçime katılım yüzde 85.2 olarak gerçekleşmişti. Son referanduma katılım yüzde 86.7 olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 2.1 GEÇERSİZ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Önceki günkü seçimde 59 milyon 354 bin 840 kayıtlı seçmenden, 51 milyon 178 bin 630’u sandık başına gitti. Kullanılan oyların 50 milyon 125 bin 400’ü geçerli sayılırken, 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıktı. Geçersiz oylar, kullanılan oyların yüzde 2.1’ine denk düştü. 16 Nisan referandumunda kullanılan oyların 844 bin 386’sı geçersiz sayılmıştı.

