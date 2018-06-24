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Oyunu kullanan Meral Akşener'den ilk açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Oy kullanım işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, "Bu hür iradenin sandığa yansıması için biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu'nda gelen Meral Akşener, burada partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Okul binasına giren Akşener, 2119 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Meral Akşener, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok farklı bir seçime gidildiğini, hem partili Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminin yapıldığını anımsattı.

Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Yani seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

Basın mensuplarının "Güne nasıl başladınız?" sorusu üzerine Akşener, "Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım." dedi.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayırlı olsun. Aklı başında siyasetçi böyle davranır. Sandık meşgul edilmez. Çıkar dışarıda uygun bir yerde istediğini söylersin.Bravo meral Hanıma.
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