Özgür Özel Erdoğan ve İnce'nin oy farkını açıkladı

Şirin Payzın’ın sunduğu “Ne oluyor” programına katılan Özel, seçim anketlerine ilişkin soru üzerine, Muharrem İnce’nin oy oranlarında yükselen bir ivmesi olduğunu söylerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İnce’nin başa baş gittiğini açıkladı.
Kimin yüzde kaç oy oranında olduğunu söylemeyen Özel, “İlk tur için biri 40 diğeri 38 şeklinde gidiyor. Ama kim kimi geçer henüz bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçim çalışmalarında çok olumlu geri dönüş aldıklarını da sözlerine ekleyen CHP’li Özel, İnce’nin kamuoyunda pozitif bir etki yarattığını belirterek, “Siyasi hayatımın en keyifli günlerini geçiriyorum” dedi.
MAVİ MARMARA ÇAĞRISI
Öte yandan Özgür Özel, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara Anlaşması’nın iptali için bütün partilere çağrıda bulundu. Özel, “Başta iktidar partisi olmak üzere bütün partilere çağrımız; bu şartlar altında, o onur kırıcı Mavi Marmara Anlaşması’nı gelin yarın hep birlikte iptal edelim. Bu CHP’nin yarın Meclis gündemine getirdiği tekliftir. Bu iptali ederseniz, kimsenin samimiyeti sorgulanmaz” diye konuştu.
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