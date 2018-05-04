Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi kümeste saklanıyordun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.
Vatan Partisi Genel Başknaı Doğu Perinçek de Bahçeli'nin bu talebine sert tepki gösterdi.
'MİLLET BAHÇELİ'Yİ FİŞLEMİŞTİR'
Aydınlık’ın aktardığına göre bir ziyaret için Çin’de bulunan Perinçek, şunları söyledi:
“Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli’yi fişlemiştir. 15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu önce onu açıklasın.”
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