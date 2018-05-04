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Perinçek'ten Bahçeli'ye: 15 Temmuz'da hangi kümeste saklanıyordun

SEÇİM HABERLERİ  | 04.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanı adayları için 100.000 imza veren seçmenlerin FETÖ taramasından geçirilmesini öneren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i işaret ederek "Adalet ve İçişleri bakanları, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?" diye sordu. Bahçeli, üstü kapalı bir şekilde cumhurbaşkanı adaylığı için imza veren seçmenlerin de örgütle iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istedi.

Vatan Partisi Genel Başknaı Doğu Perinçek de Bahçeli'nin bu talebine sert tepki gösterdi.

'MİLLET BAHÇELİ'Yİ FİŞLEMİŞTİR'

Aydınlık’ın aktardığına göre bir ziyaret için Çin’de bulunan Perinçek, şunları söyledi:

“Bahçeli milleti fişleyemez, millet Bahçeli’yi fişlemiştir. 15 Temmuz gecesi Bahçeli hangi kümeste saklanıyordu önce onu açıklasın.”

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Perinçek Vatan Partisi MHP Devlet Bahçeli FETÖ

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
40 yıllık ülkücüyüm...ilk defa perinçeke hak verdim
sen hangi kümesteydin sen
BENİM LİDERİM SİZİN GİBİ BİRİLERİNE UŞAKLIK ETMEZ.
Doğu PERİNÇEK, Bu sözün hiç aklımdan çıkmayacak... Kümeslere Tilkiler girer..? Sen Milliyetçi MHP yi soktun..! BAHÇELİ utansın.
Genel seçimlerde % 5 bile oy alamayan bir partinin, ab-abd gibi yurt dışı temsilcileri muhattap alarak görüşmeleri zaten manidar. Birde kendi reklamı için sağ-sola sataşarak prim yapmaları ve bunu da basının yayınlaması tamamen saçmalık. Önce %5 oy alsın ondan sonra çıksın konuşsun
Bahçeli sen önce fetöyü yıllarca pofpoflayan,onu büyüten,o örgüte ne istedilerde vermedik diyenler ile aynı yolda yürümeyi bırakıp.Daha sonra seçmenlere yorum yapacaksın.Sen önce siyasi ayağını bul da ki aramaya gerek yok o apaçık ortada o parti. Sonra sıra gelir seçmen ayağına.
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