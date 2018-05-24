Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerine CHP'lilerden tepki

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki yaptığı konuşmayla projelerini ve vaatlerini sıraladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emniyet mensupları, öğretmenler ve cemevlerine ilişkin yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Erdoğan seçim beyannamesi konuşmasında, “Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz” dedi. Erdoğan, Cemevlerine ilişkin ise, “Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın açıkladığı seçim vaatleri sosyal medyada gündem oldu. CHP'liler sosyal medya üzerinden Erdoğan'ın seçim vaatlerine isyan etti. Yapılan eleştirilerde vaatlerin daha önce CHP tarafından teklif edildiği belirtildi.
CHP'li Gürsel Tekin ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'CHP’nin bir seçim vaadi daha iktidar tarafından benimsenmiş oldu. 3600 ek gösterge Milletimize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı
CHP’nin bir seçim vaadi daha iktidar tarafından benimsenmiş oldu. 3600 ek gösterge Milletimize hayırlı olsun.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) 24 Mayıs 2018
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