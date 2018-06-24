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Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:18 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Sincik İlçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı oylarının yüzde 94,5'ini Recep Tayyip Erdoğan aldı. Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın kendisini telefonla arayarak sonuçtan dolayı ilçe sakinlerine teşekkür ettiği paylaşımını yaptı.

Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

11 bin 512 seçmenin 55 sandıkta oy kullandığı Sincik ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 94,50'sini Recep Tayyip Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u telefonla arayarak seçim sonuçları hakkında bilgi alarak, halka selamlarını iletti.

Korkut, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve Sincik halkına teşekkür ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman

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