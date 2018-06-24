Rekor oydan sonra Erdoğan'dan teşekkür telefonu

11 bin 512 seçmenin 55 sandıkta oy kullandığı Sincik ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 94,50'sini Recep Tayyip Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut'u telefonla arayarak seçim sonuçları hakkında bilgi alarak, halka selamlarını iletti.
Korkut, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kendisini telefonla aradığını ve Sincik halkına teşekkür ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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