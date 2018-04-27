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Abdullah Gül aday olacak mı? Reuters son dakika geçti!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi (SP) ile cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşma sağlayamadı. Buna göre Gül, SP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayacak.

Abdullah Gül aday olacak mı? Reuters son dakika geçti!

Süreçte gelinen noktaya ilişkin Reuters'ın sorusu üzerine SP'li bir yetkili şu değerlendirmeyi yaptı: "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

Abdullah Gül, son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin yarın detaylı açıklama yapacağını duyurmuştu.

Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.

Aynı yetkili, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini de belirtti.

"GÜL, ADAYLIK İÇİN ŞARTLARINI SUNMUŞ"

Öte yandan Abdullah Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün adaylık ihtimaliyle ilgili şu yorumu yaptı: "Gül zaten 'aday olurum' dememişti. Onun aday olması için devreye girenler oldu. O da asgari şartlarını sundu. Çatı adaylık bunlardan birisiydi. Bu da sağlanamadı. Yarınki açıklamasıyla ilgili bilgi sahibi olmasam da, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylık ihtimalini düşük görüyorum."

SAADET PARTİSİ ADAYINI BU AKŞAM AÇIKLAYABİLİR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamada bulunan Karamollaoğlu, "Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız" dedi.

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Reuters Abdullah Gül 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
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Bence Saadet lideri birinci turda aday hepsinden daha çok ses getirir ikinci turda kim en yüksek oy alırsa ona yonelinmeli chp ise chp Meral ise Meral Akşener
Kara MOLLAOĞLU git köyünde Camii yapma ve Yaşatma derneği baskanı ve heyetine gir yazık ERBAKAN ın hatırasını rezil ettin.
sadetin adayı kimin umrunda ki oyu kaç?
Abdullah Gül artık otoritesini kaybetmiş durumda bana göre. Eskiden hasbelkader bir cumhurbaşkanlığı gördü. Oda AKP kurulmasında etkin rolü olduğu için hadi kırmayalım babında bir şeydi zaten.
Abdullah Gül, Erdoganin karsisina cikmakdan cekindi diyebiliriz..
Gul zero ister olsun ister olmasin rte karsisinda kaybeder keske bu kadar silik biri olmasaydi haksizlik zulum karsisinda biraz sesini cikarsaydi simdi herkes onun yaninda olurdu yarin baskan olsa ya yine her denileni yaparsa bu sekil bir risk alinir mi ya
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