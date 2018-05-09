Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözleri üzerine sosyal medyada yapılan ve sayısı 1 milyonu aşan ‘T A M A M’ paylaşımı dünya basınının da gündemine girdi. İngiliz haber ajansı Reuters, ‘Tamam tweetlerinin muhalefet açısından nadir bir birleşme anı’ olduğu yorumunu yaptı.

Gazete Duvar’ın Reuters’tan aktardığı haberde, “Geleneksel medyanın Erdoğan ve bakanlarına dair haberlerle dolup taştığı Türkiye’de, sosyal medya hükümete karşı muhalefet için öncelikli platform haline geldi. Erdoğan genellikle günde iki veya üç kere yaptığı konuşmaların hepsi büyük kanallarda canlı yayınlanıyor, muhalefet partilerine çok az ya da hiç yer ayrılıyor” denildi.

‘NADİR BİR MUHALEFET ANI’



Ajans, “Tamam tweetleri aynı zamanda bütün büyük partilerin bir araya geldiği nadir bir muhalefet anıydı; Kürt yanlısı muhalefet de hashtag’e destek verdi. Kürt yanlısı siyasetçiler ile Türk milliyetçileri nadiren ortak bir zemin bulabiliyor” yorumu yaptı.

Reuters, muhalefetin önde gelen isimlerinin T A M A M tweetleri ile AKP cephesinden gelen tepkilere de yer verdiği haberinde; Erdoğan için, ‘Türkiye’nim yakın tarihindeki en popüler ve en bölücü siyasetçi’ tanımı yaptı.



