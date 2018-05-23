Rize milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Rize ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Rize milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Rize milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İYİ Parti Rize ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... RİZE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Hayati Yazıcı

Osman Aşkın Bak

Muhammed Avcı RİZE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Remzi Kazmaz

Aysel Taşkın

Kemal Özgür Kahraman RİZE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Serkan Birben

Semra Aksu

Mehmet Can Tüfekçi RİZE HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Necmettin Durmuş

Köna Hazar Özsoy

Sevgi Evren Köroğlu RİZE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Hızır Keskin

Kürşat Hacısüleymanoğlu

Ayşegül Özyanık HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15 ADIYAMAN 5 AFYONKARAHİSAR 6 AĞRI 4 AKSARAY 4 AMASYA 3 ANKARA 36 ANTALYA 16 ARDAHAN 2 ARTVİN 2 AYDIN 8 BALIKESİR 9 BARTIN 2 BATMAN 5 BAYBURT 1 BİLECİK 2 BİNGÖL 3 BİTLİS 3 BOLU 3 BURDUR 3 BURSA 20 ÇANAKKALE 4 ÇANKIRI 2 ÇORUM 4 DENİZLİ 8 DİYARBAKIR 12 DÜZCE 3 EDİRNE 4 ELAZIĞ 5 ERZİNCAN 2 ERZURUM 6 ESKİŞEHİR 7 GAZİANTEP 14 GİRESUN 4 GÜMÜŞHANE 2 HAKKARİ 3 HATAY 11 IĞDIR 2 ISPARTA 4 İSTANBUL 98 İZMİR 28 Rize 8 KARABÜK 3 KARAMAN 3 KARS 3 KASTAMONU 3 KAYSERİ 10 KİLİS 2 KIRIKKALE 3 KIRKLARELİ 3 Rize 2 Rize 13 Rize 15 Rize 5 Rize 6 Rize 10 Rize 6 MERSİN 13 Rize 7 Rize 4 Rize 3 Rize 3 Rize 6 OSMANİYE 4 RİZE 3 SAKARYA 7 SAMSUN 9 ŞANLIURFA 14 SİİRT 3 SİNOP 2 ŞIRNAK 4 SİVAS 5 TEKİRDAĞ 7 TOKAT 5 TRABZON 6 TUNCELİ 2 UŞAK 3 VAN 8 YALOVA 3 YOZGAT 4 ZONGULDAK 5 MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.