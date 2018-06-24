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Saadet Partili isimden seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması: Oy oranımız yüzde 10

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:30 | Son Güncelleme

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partisinin oy oranı için 'sürpriz bir beklentisi' olduğunu açıklarken bu oranın yüzde 10 olduğunu söyledi.

Saadet Partili isimden seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması: Oy oranımız yüzde 10

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Saat 17.00 itibariyle sona eren oy verme işleminin ardından oy sayma işlemleri başladı.

'OY ORANIMIZ YÜZDE 10'

Sözcü'den Fatma Vurgun'un aktardığına göre, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim “Dip dalga bekliyoruz. Saadet Partisi tahmini oy oranı yüzde 10 civarında sürpriz bir oy beklentimiz var. Herşey güzel olacak” dedi.

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Saadet Partisi oy oranı seçim sonuçları Abdullah Sevim

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