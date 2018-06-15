Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak ortağı Saadet Partisi ( SP ) Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun 27 Mayıs’ta Ankara’da düzenlediği toplantıyla duyurduğu “Türkiye Vizyonu”nu genişletildiği seçim beyannamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İşte Ankara'da gündem yaratacak vaatlerin detayları: OHAL MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK



İlk iş olarak OHAL kaldırılacak. OHAL yüzünden suçsuz yere mağdur olan kişilerin mağduriyetleri giderilecek ve mağduriyetten kaynaklanan hakları teslim edilecek. Memurların işine KHK ile son verilmeyecek, herhangi bir suç şüphesinde yargı kararı beklenecek. KHK mağdurlarının hakları ivedilikle iade edilecek. YARGIDA TAM BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK



Yargı reformu yapılacak. Siyaset ve yürütme, yargıya müdahale edemeyecek. HÂKİMLER E SAVCILAR AYRILACAK



Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere ikiye ayrılacak. Avukatların delillere ulaşmasının ve delil toplamasının önündeki engeller kaldırılacak.

TUTUKLU VE YARGI BASKISI ALTINDAKİ GAZETECİLERİN HAKLARI



Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılacak. Medya sahiplerinin sadece medya ile ilgili alanlarda faaliyet göstermesi sağlanacak. Fiili olarak hiçbir suça karışmamış tutuklu ve yargı baskısı altındaki gazetecilerin hakları muhafaza edilecek. HAK VE ÖZGÜRLÜK YASALARI REFERANDUMLA



Referandum müessesesine daha fazla işlerlik kazandıracak önemli yasaları milletin oyuna sunulacak. Özellikle temel hak ve özgürlükler alanında yapılacak yasal değişikliklerin belli sayıda milletvekilinin imzası ile referanduma sunulmasına imkân verilecek. SEÇİLMİŞE TUTUKSUZ YARGILAMA



Hakkında suçlama bulunan siyasilerin mahkeme kararıyla kesinleşen hüküm bulunmadığı müddetçe tutuksuz yargılanmaları için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kayyım atamasına son verilecek ve Meclis üyelerince ya da seçimlerle yeni belediye başkanları seçilecek. GERİ DÖNÜŞ YASASI



Terör örgütü bünyesinde bulunan suça karışmamış kişilere geri dönüş imkânı sağlanacak. Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.