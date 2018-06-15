Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak ortağı Saadet Partisi ( SP ) Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun 27 Mayıs’ta Ankara’da düzenlediği toplantıyla duyurduğu “Türkiye Vizyonu”nu genişletildiği seçim beyannamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. İşte Ankara'da gündem yaratacak vaatlerin detayları:
OHAL MAĞDURİYETLERİ GİDERİLECEK
İlk iş olarak OHAL kaldırılacak. OHAL yüzünden suçsuz yere mağdur olan kişilerin mağduriyetleri giderilecek ve mağduriyetten kaynaklanan hakları teslim edilecek. Memurların işine KHK ile son verilmeyecek, herhangi bir suç şüphesinde yargı kararı beklenecek. KHK mağdurlarının hakları ivedilikle iade edilecek.
YARGIDA TAM BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK
Yargı reformu yapılacak. Siyaset ve yürütme, yargıya müdahale edemeyecek.
HÂKİMLER E SAVCILAR AYRILACAK
Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olmak üzere ikiye ayrılacak. Avukatların delillere ulaşmasının ve delil toplamasının önündeki engeller kaldırılacak.
TUTUKLU VE YARGI BASKISI ALTINDAKİ GAZETECİLERİN HAKLARI
Düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılacak. Medya sahiplerinin sadece medya ile ilgili alanlarda faaliyet göstermesi sağlanacak. Fiili olarak hiçbir suça karışmamış tutuklu ve yargı baskısı altındaki gazetecilerin hakları muhafaza edilecek.
HAK VE ÖZGÜRLÜK YASALARI REFERANDUMLA
Referandum müessesesine daha fazla işlerlik kazandıracak önemli yasaları milletin oyuna sunulacak. Özellikle temel hak ve özgürlükler alanında yapılacak yasal değişikliklerin belli sayıda milletvekilinin imzası ile referanduma sunulmasına imkân verilecek.
SEÇİLMİŞE TUTUKSUZ YARGILAMA
Hakkında suçlama bulunan siyasilerin mahkeme kararıyla kesinleşen hüküm bulunmadığı müddetçe tutuksuz yargılanmaları için gerekli düzenlemeler yapılacak. Kayyım atamasına son verilecek ve Meclis üyelerince ya da seçimlerle yeni belediye başkanları seçilecek.
GERİ DÖNÜŞ YASASI
Terör örgütü bünyesinde bulunan suça karışmamış kişilere geri dönüş imkânı sağlanacak. Bu kapsamda gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.
YASAMAYA 100 BİN İMZA İLE KATILIM
Vatandaşların kanun teklifi vermesinin önü açılacak. Koşulları ve çerçevesi Anayasa’da belirlenecek hususlarda 100 bin imza ile vatandaşlar kendilerini ilgilendiren konularda görüşülmek üzere Dilekçe Komisyonu aracılığıyla TBMM’ye kanun teklifi verebilmelerine imkân tanınacak.
TOBA YASA'YA SON
Meclis İçtüzüğü’nde; birbiriyle alakasız düzenlemelerin tek bir teklif/tasarı metni haline getirilip, torba kanun olarak yasalaşmasının önüne geçecek kesin hükümlere yer verilecek. Yasama sürecine sivil toplum katılımını zorunlu kılacak düzenlemelere TBMM İçtüzüğü’nde yer verilecek. Kuvvetler ayrılığı sistemi yeniden tesis edilecek. İnsan Hakları’na özel, İnsan Hakları İhtisas Mahkemeleri kurulacak.
Cumhuriyet
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
Avusturya'da Halk Partisi'nden okullarda oruç tutma yasağı teklifi!
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum