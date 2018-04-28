HABER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

SEÇİM HABERLERİ  | 28.04.2018 15:25 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Adayımızı belirleyeceğiz...

aadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde yaşananların, tarihe en garip ve çelişkili seçim arifesi olarak geçeceğini belirtti.

Siyasete şu anda sadece "sen ben" kavgasının hakim olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, oysa seçimlerin şahısların değil politikaların konuşulduğu dönemler olması gerektiğini dile getirdi.

Karamollaoğlu, "Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler." diye konuştu.

Seçimin erkene alınması hatta baskın bir seçim noktasına getirilmesinin altında yatan gerçek sebebin Saadet Partisi korkusu olduğunu savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Çünkü biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize 'Hani hazırdınız' diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi'dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi."

Hükümetin ekonomi, eğitim ve sağlık politikalarını eleştiren Karamollaoğlu, olağanüstü hal ile seçime gidilemeyeceğinin altını çizdi.

Partisinin seçimlerden en büyük başarıyla çıkmasını sağlayacak çalışmaları yaptıklarını ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli olduSaadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
CHP'nin basın toplantısında gergin anlarCHP'nin basın toplantısında gergin anlar
HDP'de seçimi boykot kararı masada! HDP'de seçimi boykot kararı masada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi erken seçim 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 5 yorum
hadi canım sende
her secimde %1-2 oy aliyorlar kim neylerinden korkacaksa.. ak partiyye bekiyorsun %40-50 aliyor chp desen &20-25 aliyor mhp desen %10-15.. neylerinden korkacaklarsa
Bunda şüphe yok.Saadet Partisi Tabanı oy vermesin iki sene içinde sıfıra iner.Bu 150 milyar dolar faiz vermiş.Bunun izahı yok.Yalandan meydanlarda faizi indirin diyor.İçeri atılacak-AT,Feto cular dışarı çıkarılacak -Çıkart-Arınç ile görüşmüş,damat dışarı,Mergel ile görüşülmüş Alman dışarı.Yani FETO borsası doğru imiş.
SEN NE İÇTİN TEMEL BEY NE KORKUSU
Chp yi geçer
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Kani Beko'nun milletvekili aday adaylığına sert tepki

Kani Beko'nun milletvekili aday adaylığına sert tepki

Şırnak TEM Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer Ak Parti’den aday adayı

Şırnak TEM Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer Ak Parti’den aday adayı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki oylar için rakam verdi

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki oylar için rakam verdi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları

24 Haziran seçim sonuçları için son anket sonuçları

Son dakika! Abdulllah Gül: Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir

Son dakika! Abdulllah Gül: Adaylığımla ilgili bir süreç söz konusu değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.