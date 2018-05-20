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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AKP seçmenin yüzde 20’si bu durumdan rahatsız

20.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde Deutsche Welle Türkçe’de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, iktidar partisi gibi düşünmeyenlerin baskı altında olduğunu ve AK Parti seçmeninin yüzde 20'sinin de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AKP seçmenin yüzde 20’si bu durumdan rahatsız

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı için “Seçime giderken insanları tehdit ederlerse kamuoyu yoklamalarından istediğini bulamazsın. Şunu görecekler: Milletten yiyecekleri tokadı ömür boyu unutamayacaklar!” diye konuştu.

Saadet Partisi Lideri, “Herkes istediğini söyleyebilir ama benim gibi düşünmeyenin canına okurum’ gibi bir mantıkla giderseniz ve medyanın yüzde 90'ını inhisarınızın altına alırsanız, burada insanlar ‘Hürriyet var demokrasi var, hak ve hukuka saygı gösteriliyor’ diyebilir mi? Diyemez.” diye konuştu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 2002 yılındaki seçim beyannamesinde hak, hukuk, basın özgürlüğü, demokrasi ve yolsuzluktan bahsedildiğine vurgu yaparak “O dönem ne dedilerse bugün onun tam tersini yapıyorlar” ifadesini kullandı.

ÖNÜMÜZ ÇOK KARANLIK

Mevcut hükümetin politikalarını değiştirmeden iktidarda kalması halinde, ekonomi, dış politika ve eğitimde “önümüz çok karanlık” diye konuşan Karamollaoğlu “Zaten hukuk tarumar olmuş. Bu kadar tekebbür ile bir ülke yönetilemez. Adaletsiz bir ülke yönetilemez. Dış politikada herkesle bu kadar kavgalı bir ülke yönetilemez” ifadelerini kullandı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİ KESERDİM

Hükümetin İsrail politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu “Hükümet sadece bağırıp çağırıyor. İsrail ile didişirken, söz düellosunda bulunurken İsrail'in pozisyonunu güçlendirecek adımlar atıyor” dedi. Saadet Partili politikacı “Ben olsam İsrail ile bütün ilişkileri şu anda keserdim” diye konuştu.

TV KANALLARINA YÜKLENDİ

Seçime yönelik rekabet koşullarını eleştiren Karamollaoğlu, muhalefet adaylarına ekranlarında yeterince yer vermeyen televizyon kanalları için de şu yorumda bulundu:

“İnsanlar, bu televizyonlarda bir kere bile bir adayı çıkarmadan her gün onun aleyhinde iftira yapacak inancı nerede buluyolar ben ona şaşırıyorum: Kendilerine göre Müslüman insanlar bunlar.”

İnsanların Müslümanlığı son zamanlarda sakal bırakmak, cübbe giymek, takke takmak, namaz kılmak, oruç tutmakla tanımlamaya kalktığını kaydeden Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“İslamın temeli inançtır. Yalan söyleyemezsiniz, iftira edemezsiniz, haksızlık yapamazsınız. Eğer Müslüman olduklarında samimi iseler Allah’tan korkmaları gerekiyor. Onların bize kullandıkları kelimeleri ben kullanamam. İnsanın ağzından çıkan ifadeler insanın kendini tarif eder. Allah yardımcımız olsun.”

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Nevşin Mengü ak parti temel karamollaoğlu Saadet Partisi 24 haziran seçimleri erken seçim

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
bu adam bunamış hayal görüyor
Bu adam uçmuş biri bu adama iğne batırsın
Eyyy akpliler Demokrasi varsa neden reisinizin karşısına çıkan herkesi fedöcü , pkkli munafik kafir vatan haini diye yaftaliyorsunuz .. Gecmisi karanlik biri varsa ne istedilerde vermedik diyenlerdir .. Temel Reis cesurca konuşuyor helal olsun 1 oyum var helal hos olsun sana
demedi demeyin bu adam 550 millet vekili çıkaeacak
bende akp liyim inanın artık rte yi tv de izlerken çocuğumu başka odaya gönderiyorum.sıkıldık bu durumdan.artık üslubu değişsin.başka birşey istemiyoruz reis senden.yoksa başımızın üstünde yeriniz var.saygılar
Hee temel bey..O rahatsız olan %20 lik grup sana oy verir sen de devlet başkanı olursun.
Yani kararsız yüzde yirmi var Evet AKP ye şu an oy vermeyecek Bunların içinde %8 Saadet kökenlidir Helal süt emmiş Temiz insanlar onlar bu sefer Saadet Partisi oy verecek
oyumu hep saadete verdim yine saadete verecegim. hırsıza arsıza oy veripte gunahlarına ortak olmam.görüşümden. milligörüşten taviz vermem.
Sakalının boyu kadar kendini Alim ve müneccim sanıyor.
Akp seçmeninin aklı başında mı ki robot gibi.
Çok doğru söylemiş akp kalırsa sonumuz çok ama çok kötü
Osmalı diye diye osmanlı tokadını yiyecekler bu halk herşeyi görüyor ve artık suyu ısınan bu hükümete milletten osmanlı tokadı geliyor TAMAM mı
BASKI VE TEHDİT BİR YERE KADAR.... İNSANLAR YETER ARTIK #TAMAM# DEDİKLERİNDE KARAMOLLAOĞLU HAKLI ÇIKACAKTIR. TALİMATLA ÇALIŞAN BİR HUKUK SİSTEMİ KALICI DEĞİLDİR. TARİH BASKICI LİDERLERİN SONUNUN HÜSRAN OLDUĞUNU AÇIK ŞEKİLDE YAZIYOR...
biriler buna veriyor gazı nasıl olsa 24 haziranda gazı alıncak sonra gitsin artık ingiltereye karısının memleketine
birisi şuna artık uyan temel desin iyice havalara girdi
He valla:))
saadet Partisi'nin % 80 ni senin çıkar ittifakı ndan rahatsız.
insanoğlu nanköndür az bir dünya malına her şeyi satar...
sen git torunlarını sev
kapa çeneni artık ya. sen ilk başta ittifakına bak. İsrail'le iliskilerini kesermis.sen önce sesini kes. Rahmetlinin kemiklerini sizlattin.
Vaybe ne gunlere kaldik.kecinin olmadigi yerde koyuna abdurahman celebi derlermisya.adam itibar kazandiya.secimden sonra deligine cekilir geri
asparagas yalan haber aç tavuk misali
buda kendini ninetten sayiyo
Sen solla, Rahmetli Hocanıza ezlyetler edenlerle ittifak yapmanıza secmeninizin % kaçı razı ona baktın mı hiç
BUNLA OLSA YİNE İYİ. ARTIK AKPNİN DİNİ KULLANIP FİLİSTİN ÜZERİNDEN OY TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR. YA HEPİMİZ İNSANIZ. HERKESİN DİNİ KENDİNE. SEN NAMAZ KILSAN BENIM İÇİN NE OLUUR, KILMASAN NE OLUR. SEN VATANDAŞI NASIL EKONOMİK ANLAMDA REFAHA ÇIKARIRIM ONU DÜŞÜN. ELHAMDULİLLAH HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ O ZATEN AYRI KONU. AYRICA 2. NEDEN DE ŞU, SİZE OY VERMEYENİ HEMEN VATAN HAİNİ İLAN EDİYORSUNUZ. Bİ KAÇ KEZ BAŞIMA GELDİ. 3.SÜ DE BU ÜLKEDE ADALETİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM. TORPİL, CAN GÜVENLİĞİ ŞİDDET VE DAHA BİRÇOĞU. KUSURA BAKMAYIN. BEN VİCDANIM RAHAT BİR ŞEKİLDE TAMAM DİYORUM ARTIK. 16 YIL SİZE ARTAR BİLE.
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