Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AKP seçmenin yüzde 20’si bu durumdan rahatsız

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı için “Seçime giderken insanları tehdit ederlerse kamuoyu yoklamalarından istediğini bulamazsın. Şunu görecekler: Milletten yiyecekleri tokadı ömür boyu unutamayacaklar!” diye konuştu.

Saadet Partisi Lideri, “Herkes istediğini söyleyebilir ama benim gibi düşünmeyenin canına okurum’ gibi bir mantıkla giderseniz ve medyanın yüzde 90'ını inhisarınızın altına alırsanız, burada insanlar ‘Hürriyet var demokrasi var, hak ve hukuka saygı gösteriliyor’ diyebilir mi? Diyemez.” diye konuştu. Karamollaoğlu, AK Parti'nin 2002 yılındaki seçim beyannamesinde hak, hukuk, basın özgürlüğü, demokrasi ve yolsuzluktan bahsedildiğine vurgu yaparak “O dönem ne dedilerse bugün onun tam tersini yapıyorlar” ifadesini kullandı.

ÖNÜMÜZ ÇOK KARANLIK

Mevcut hükümetin politikalarını değiştirmeden iktidarda kalması halinde, ekonomi, dış politika ve eğitimde “önümüz çok karanlık” diye konuşan Karamollaoğlu “Zaten hukuk tarumar olmuş. Bu kadar tekebbür ile bir ülke yönetilemez. Adaletsiz bir ülke yönetilemez. Dış politikada herkesle bu kadar kavgalı bir ülke yönetilemez” ifadelerini kullandı.