Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'ndan flaş AK Parti açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, katıldığı radyo programında gündemi değerlendirdi. 81 ildeki yerel radyolardan da canlı yayınlanan “seçim özel” programında Karamollaoğlu, seçim öncesi ekranlara çıkmaları konusunda engellemelerle karşılaştıklarını söyledi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili görüşmelerinde müzakere yapmadıklarını, birtakım prensipleri olduğunu belirttiğini vurguladı. Erdoğan'a, “En başında kuvvet ayrımı prensibi geliyor” dediğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

“AK PARTİ İÇİNDE YÜZDE 20 ÜMİT GÖRMÜYOR”



“Yasama, yürütme, yargı. Bu sistem olmazsa insanlar ister istemez otoriter bir rejime doğru eğilir, yönlenir. Cumhurbaşkanı şu anda kontrol edilmeyen bir mevkide. İktidar partisi hatalarını göremiyor, içine kapanmış. En ufacık yorumu, eleştiriyi, hainlikle vasıflandıracak kadar ileriye gidiyor. ‘Meclis ayak bağı oluyor' diyorlar. Böyle keyfilik olur mu? Bunun değişmesinin gerekli olduğunu gördüğümüz için yola çıktık. Parti içindeki yüzde 15-20 civarında bir kesim AK Parti'de ümit görmüyor. Geçmişte AK Parti'de görev almış kimseler var. Biz bunun ilk emaresini 7 Haziran seçimlerinde gördük. Yüzde 9 gitti. Meclis'te hükümet kurulabilirdi ama olmadı, istemediler. ”Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adının öne çıktığını kaydeden SP lideri, “Zihinlerimizde başka isimler de oluştu, ihtiyaç olduğunu söyledik ama bunu ciddi manada toplayacak aday Gül'dü” diye konuştu.

