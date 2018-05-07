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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hakkında çok sert sözler!

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 15:34 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için destek olduğu yönünde haberler çıkan Refah Partili eski milletvekili Şevki Yılmaz iddiaları yalanladı ve Karamollaoğlu için hakarete varan ifadeler kullandı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hakkında çok sert sözler!

Yılmaz yaptığı açıklamada, ”AK iktidarını yıkmak için oltanın uçundaki yem olan Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması için dilekçe verdiğimize dair sosyal medyada sahte bir kağıt paçavrası dolaşmaktadır. Şerefsizce, alçakça ve namussuzca iftirayı lanetliyorum” dedi.

Bu konuda yasal işlem de başlatacağını belirten Yılmaz, "Siyonist haçlı ittifakının baş taşeronu din ve vatan düşmanı HDP + CHP'ye (Cehenneme Hazırlama Partisine) uşaklık yapacaklara destek olacak ahmak ve hainlerden değiliz elhamdülillah. Adayımız mazlum coğrafyanın ve milletimizin adayı Recep Tayyib Erdoğan kardeşimizdir!!" dedi.

sevki-yilmaz


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
birakin artik şu haçlı ittifaki laflarını milletin artik karnı doydu bu laflara
O KADAR.
BU ADAMI GENCLER BİLMEZ... İNANIN BİLENLERDE SACINI BASINI YOLUYORDUR BU ABUK SUBUK KİŞİ NEDEN BİR TC VATANDAŞI DER..
merak edıyrum dünyada yada avrupadakı bu tur secımlerde de böyle cirkonlıkler yasanıyormu merak edıyorumcıdden
Babanızın çiftligi gibi ülke yonetiyorsunuz.İsi iyi olan bir tek sizin iktidar ve çevresi.Temel karamolla ikiyüzlü değil en azindan hak hukuk vicdan diye birşey birakmadiniz.Milleti birbirine düşürmek islamin neresinde var.Dini siyasetinize alet ederek cehennemi yasattiniz bu millete
la bırakın şu sakallı ajanı nerde erbakan hoca nerde bu dallama erbakan hoca soldan kaçardı bu herif sanki iktidarda dinsiz imansız biri varmış gibi solla ittifaka kalkışiyo
EEEEEYYYY KARAMOLLA SENDE HİÇMİ AKIL YOK SENDE ZEKADAMI YOKKK BU ORTAK OLDUGUN ADAMLAR SANA SİVAS OLAYLARINDA NELER ÇEKTİRDİ SUÇUN OLMADIGI HALDE 28 ŞUBATDA RAHMETLİ ERBAKANI BURAM BURAM TERLETENLER KİMLERDİ SEN GİTDİN BUNLARLA ORTAK OLDUNNNNN RAHMETLİNİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYONNNN
Sirf bu sapiklarin adayi oldugu icin bile inmesi lazim oradan
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