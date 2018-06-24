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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, resmi olmayan seçim sonuçların açıklanmasının ardından parti genel merkezine gelişinde partililerce karşılandı. Karamollaoğlu seçim sürecinde ülkenin sıkıntılarının nereden kaynaklandığını anlattıklarını belirterek AK Parti'ye yönelik, "İktidarda bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere biraz bundan sonra kulak kabartırlar, bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin hem de memleketin faydasına olur diye düşünüyoruz' dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama!

Saadet Partililer tarafından karşılanan Karamollaoğlu, “Bugün gördüğümüz neticeden çok daha iyisini beklerdik. Ama demokrasilerde milletin tercihi neyse ona saygı duyulur. Millet böyle bir tercihte bulundu. Biz de bu tercihe saygı göstermek durumundayız” dedi.

"YENİ METOTLAR GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Seçim sürecinde ülkenin sıkıntılarının nereden kaynaklandığını ve nasıl çözülebileceğini anlattıklarını ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ifadelerimiz bugün de geçerli. İktidarda bulunan arkadaşlar eğer bu ifadelere biraz bundan sonra kulak kabartırlar, bunları dikkate alırlarsa hem kendilerinin hem de memleketin faydasına olur diye düşünüyoruz. Burada işimizi bırakıyor değiliz. Bundan sonra çalışmalarımıza inşallah daha büyük gayretle devam edeceğiz. Elbette bugün içinde bulunduğumuz şartlar bu milleti nasıl etkiliyor, neden böyle etkiliyor? Onu da dikkate alarak yeni metotlar geliştirmeye, millete ulaşmaya gayret edeceğiz."

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