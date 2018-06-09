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Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 09.06.2018 13:22 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Şanlıurfa 4'üncü sıra milletvekili adayı İzzet Çiftçi, dün adaylıktan istifa ederek, bazı partililerle AK Parti'ye katıldı.

Saadet Partisi milletvekili adayı istifa ederek AK Parti'ye geçti

GAPTEM Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, milletvekili adayı İzzet Çiftçi'nin adaylıktan istifa ederek arkadaşlarıyla kendilerine destek vereceğini söyledi.

İzzet Çiftçi ise partisinin CHP ile yaptığı ittifakı içine sindiremediği için istifa ettiğini belirtti.

ittifak

Konuşmaların ardından Çiftçi ile Saadet Partisi Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Murat Yıldız, 7 yönetim kurulu üyesi ve 250 sandık görevlisi törenle AK Parti'ye geçti.

Törene, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekici ve partililer katıldı.

AA

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24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Şanlıurfa ak parti Saadet Partisi İzzet Çiftçi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
biz de chp ye geçtik yeter ki kurtulalım sizin gibi zübüklerden
kaça satıldınız
bu bence planlı sonuçta ittifak aylardan beridir olacak bir şey neden aday oldun o halde
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