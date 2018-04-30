Saadet Partisi'nde Abdullah Gül yerine Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor

Saadet Partisi (SP), yarın (1 Mayıs) saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu.

ABDULLAH GÜL'ÜN YERİNE HAŞİM KILIÇ MI?

Parti yönetimi tarafından parti üyelerine 4 ismin olası adaylığı için bir oylama yaptırılmıştı.

Bu isimler arasındaki Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrası ihtimaller üçe düştü.

Türkiye gazetesinin iddiasına göre bu isimler Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu.

