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Saadet Partisi'nde Abdullah Gül yerine Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor

SEÇİM HABERLERİ  | 30.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu yarın saat 10'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu. Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrası üç ismin adaylığı masada. Bunlardan biri de Haşim Kılıç.

Saadet Partisi'nde Abdullah Gül yerine Haşim Kılıç'ın ismi geçiyor

Saadet Partisi (SP), yarın (1 Mayıs) saat 10.00'da cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını duyurdu.

ABDULLAH GÜL'ÜN YERİNE HAŞİM KILIÇ MI?

Parti yönetimi tarafından parti üyelerine 4 ismin olası adaylığı için bir oylama yaptırılmıştı.

Bu isimler arasındaki Abdullah Gül'ün aday olmayacağını açıklaması sonrası ihtimaller üçe düştü.

Türkiye gazetesinin iddiasına göre bu isimler Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapacağın en mantıklı iş meral akşeneri desteklemendir, ayrıca meral akşenerin 100 bin imza ile katılması kendisi için inanılmaz derecede olumlu bir adımdır , chp nin yaptığı takdire şayan bir hareket ancak meral akşenerin imza kampanyası kendi oyunu artırması için güzel bir taktiktir , Ülkemiz için hayırlısı olsun
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