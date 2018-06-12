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Saadet Partisi'nden 24 Haziran seçimlerine günler kala dikkat çeken video!

SEÇİM HABERLERİ  | 12.06.2018 10:09 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, 24 Haziran seçimlerine günler kala sosyal medyayı sallayan bir video yayınladı. İstanbul İl Başkanı ve 1. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Abdullah Sevim'in sosyal medya hesabından yaptığı konuşmadan derlenen video büyük ilgi gördü.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı ve 1. Bölge Milletvekili Adayı Dr. Abdullah Sevim sosyal medya hesabından yaptığı konuşmadan derlenen bir video yayınlandı. 

Sevim, konuşmasında, "Unutmayın kardeşlerim. Bu seçim 40 yıllık esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalan Ali amca ile paradan para kazanan rantiyeciler arasındadır. Bu seçim şeker fabrikalarını satanla, nolur satmayın diye mücadele edenler arasındadır” ifadelerini kullanırken, devamında şunları söyledi:

“Bu seçim çocuğu üşümesin diye saç kurutma makinesini açıp çocuğuna veren sonra da yan odada intihar eden Emine Akçay kardeşim ile yandaşlara kömür dağıtanlar arasında olacaktır. Bu seçim bir türlü atanamadığı için intihar eden Merve Çavdar kardeşim ile devletin imkanlarını sömürenler arasında olacaktır. Bu seçim köy yolu kapalı olduğundan oğlunu hastaneye yetiştiremeyen ve cansız bedenini 16 kilometre taşıyan Muharrem Taş kardeşim ile aya dört geliş dört gidiş yol yapma soytarılığını dile getiren taş yürekliler arasında olacaktır. Bu seçim üç yüzü aşkın emekçi maden işçisi arkadaşına mezar olan, Soma Madeni'nden çıkarıldığında sedyeye binerken "çizmelerimi çıkarayım mı?" diye söyleyen Murat Yalçın kardeşim ile "böyle ölümler bu işin tabiatında var" diyen kibir kulelerinde oturan beyefendiler arasındadır. Bu seçim mazlumla zalimin, bu seçim ahı olanlarla ah alanların, bu seçim suskun ile sesi çok çıkanların, bu seçim Allah'a kul gayrında hür olanlarla; güce, makama, şöhrete tapanların seçimi olacaktır.”

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