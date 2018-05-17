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Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Temel Karamollaoğlu paylaşımı

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabında, Temel Karamollaoğlu'nun fotoğrafı Che Guevara'nın sözü ile paylaşıldı.

Saadet Partisi'nden Che Guevara'lı Temel Karamollaoğlu paylaşımı

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi Twitter hesabından, Temel Karamollaoğlu’nun fotoğrafı Che Guevara’nın sözü ile paylaşıldı.

"ZAFERE KADAR DAİMA"

Sosyal medyanın gündemine oturan bu paylaşımda, Kübalı devrimci Ernesto Che Guevara’nın bir yoldaşı Fidel Castro'ya yazdığı mektubun sonuna düştüğü “Zafere kadar daima” anlamına gelen, “Hasta la victoria siempre Commandante” ifadeleri yer aldı.

saadet

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi temel karamollaoğlu Che Guevara Fidel Castro

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
çok eglenceli ayrıca çok komik..seçim sonuçları açıklanınca birdahaki seçimlere kadar göremeyeceginiz partinin ve başkanının havasına bakarmısınız .. ::)))) bakmayın şimdi parti parti dolaşıp el sıkışıp hava attıklarına ....oy potansiyeli yok ...
@serdar75491 Bırakta ilk defa parti başkanı olarak adam yerine konuldu bırakta secime kadar yaşasın nasıl olsa seçimden sonra bir daha adını duymayacağız kendini görmeyeceğiz
Hiç kimse Saadet Partisini hafife alamaz bu memleketin tamamı Milli Görüşçüdür günü saati geldiğinde fidanlar her bir yerden fışkıracaktır
lideriniz dandik işte.bilgeligi neresindeyse
milli görüş Che Guevara hayranlığı yapıp Türkiye düşmanlari ile hareket etmekmidir ?
Vayh rahmetli erbakan hocamız yıllardır bunlarla mücadele etti partisinin geldiği şu duruma bak partide bir tane erbakancı milli görüşcü yok
TEMEL EFENDİ GİZLİ KOMÜNİSTMİŞ.
Makam,mevki para pul için her bişey oldunuz YAZIK LAN.
belliki çeguverenın kendi elinden yazdığı kitabı okumamış kadınları çocukları katleden biri nasıl kahraman olarak anılır ey cahiller açın gerilla taktikleri günlüklerini okuyun bu katilin bakalım ozaman bir katille anılmak isteyecekmisiniz bukadar küçük beyinlisiniz bizim önümüzde atatürk gibi bir değer var ondan dağa önemli HZ MUHAMMED s.a.v EFENDİMİZ var bukadar özenti olmayın böyle rezil olursunuz buda size benden kapak açın okuyun a cahiller
@ceyhan_ahmet_2018 yalancının....sen okumamıssın..yalan konusan musluman tarikatındanmısın???? aktrolmu?
nelere kaldık...saadet erbakan ın yolundan gitmiyor....transparan bir görüntü içinde...kişileri anlamakta zorlanıyorum...sadece amblemine oy veren bir kesim var...genel başkanı kim olursa olsun onlar için önemi yok.... yani bir yahudi hahamı getirin umurlarında olmaz! o yüzden bu parti kapansın kaybolsun gitsin artık memleketime bir faydası dokunamaz!
Şişite şişire kabak tadı verdiniz artık..adamı gülünç duruma düşürdünüz..oda bu goygoylara inanıyor kendini matah birisi olarak görmeye başladı.çok kötü hayal kırıklığı yaşatacsksınız adama..
bu kim ya yüzde yarım oyu yok kendini başkan Annediyor
bu adam durust ama hirsizlardan hesap soracak yapisi yok. oylar meral hanima.
Adam gibi adam temel reis
Ne olduğunu kime hizmet ettiğini unuttu bu, yakında evin yolunu da şaşırır bu hacı
Erdoğan'ın en büyük gücü karşısındakiler!
yahu adamın ahı gitmiş vahı kalmış ağzındadiş kalmamış gözlerine perde inmiş yürüyecek mecali yok hala türkiyeyi yönetme derdinde Akıl Fikir siyasi bilgi herkeste var ama bunları yapmak için fiziki yeterlilikte gerek bu yaştaki birinin devlet yönetmesini beklemek abestir zaten yanındaki ekibide aynı Parti değil sanki Huzurevi sakinleri önüne konulan evrağı okuyp anlayacak aklı meleyikeleride artık zayıftır Ecevitin son halini hatırlayın Rusyada resmi tören yapılırken yürüyüp gitmiş koca türkiye rezil olmuştu Tören mangasını bile selamlayamadı
bi şapkası eksik. onuda taktımı kafaya tam che guavera.
Müjdeler olsun Saadet geliyor...
Bu parti Temeline uygun bir başkan değil bu Temel bey siz gidin başka bir başkan bulun belki doğru yolu bulursunuz .
bu adamin karısı ingiliz, mezun olduğu okul ingiltere de, siyonist baronlar tarafindan kurulmuş bi okul mezunu.
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