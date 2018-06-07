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Saadet Partisi'nden ortalığı karıştıracak iddia!

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP ile ittifak yapan Saadet Partisi'nden eleştirilere yanıt geldi. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim katıldığı programda, AK Partili yöneticilerin Saadet Partisi'ne oy vereceklerini kendilerine söylediklerini iddia etti

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim , "Bizzat AK Parti'nin yönetiminde olan insanlardan bizim arkadaşlarımıza Saadet Partisi'ne oy vereceğim diyenler var" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR AYIP'

Saadet Partili Sevim'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"( Fatih Erbakan ) CHP 'nin dinsiz olduğuna nasıl karar veriyor? Müslüman olup olmadığı bizi ilgilendirmez. Çok büyük bir ayıp. Camide yanımıza bir CHP 'li gelince saf mı değiştiriyor? Fatih Erbakan etrafındaki üç beş genç arkadaşla büyük bir hayal peşinde. Vakıf oyuncağı yetmedi yeni bir oyuncak arıyorlar. Milli Görüş camiasında partisinin bir karşılığı olmaz. Erbakan Hoca, Milli Görüş hareketinin tek bir partisi var o da Saadet Partisi 'dir, Saadet Partisi dışında bir başkası çıkar biz de Milli Görüş partisiyiz derse palyaçoluk yapıyor olacaktır demişti. Şuanda babasının tarifiyle Fatih Erbakan 'ın kuracağı partinin karşılığı palyaçoluktur."

'DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇIKIŞ'

"Genel Başkanımız ben İslamcı değil Müslümanım diyor. Gerçekten devrim niteliğinde bir çıkış bu. İslamcıyım dediğiniz zaman karşılığınız yüzde 2, Müslümanım dediğiniz zaman yüzde 99, herkes Müslüman. İslamcıyız dediğimiz zaman yüzde 98 bize sırtını dönüyor, bizden endişe ediyor."

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Saadet Partisi Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim Fatih Erbakan

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