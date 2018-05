Saadet Partisi'nden üyelerine 24 Haziran seçimleri öncesinde 'hasta kişilerle karşılaşabilirsiniz' uyarısı

MHP’lilerin saldırısına uğrayan Saadet Partisi’nin yönetimi seçime kadar alanlarda seçmenden oy isteyecek çalışanları için uyarılarla dolu bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta “Sahada çok güzel anlar yaşayacağınız ve çok güzel, olumlu insanlarla karşılaşacağınız gibi çok olumsuz, kızgın, saldırgan veya gerçek manada hasta kişilerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın" denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kitapçıkta, hem Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ve Saadet Partisi’ni hem de seçimde birlikte hareket edilen Millet İttifakı’nın en nazik, nezih ve saygın şekilde temsil edilmesi gerektiği belirtildi. Kitapçıkta, “Sahada çok güzel anlar yaşayacağınız ve çok güzel, olumlu insanlarla karşılaşacağınız gibi çok olumsuz, kızgın, saldırgan veya gerçek manada hasta kişilerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın. Hiçbir zaman savunma pozisyonunda hissetmeyin. Bu saldırı pozisyonunda olacağınız anlamına da gelmiyor. Her an her davranışınızda haklı, moral ve ahlaki üstünlüğü elinizde tutmalısınız. Sahada, konuşma ve davranışlarınızda kızmayın, öfkelenmeyin, bağırıp çağırmayın, hiçkimse ile alay etmeyin, kimseye hakaret, küfür etmeyin. Güler yüzlü ve güler sözlü olun” ifadelerinin kullanılması da dikkat çekti.