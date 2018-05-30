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Saadet Partisi'nden üyelerine 24 Haziran seçimleri öncesinde 'hasta kişilerle karşılaşabilirsiniz' uyarısı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.05.2018 09:16 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine yönelik afiş asma çalışması sırasında bir grubun saldırısına uğrayan Saadet Partisi'nin yönetimi seçime kadar alanlarda seçmenden oy isteyecek çalışanları için uyarılarla dolu bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta yer alan ve dikkat çeken uyarılar arasında “Sahada çok güzel anlar yaşayacağınız ve çok güzel, olumlu insanlarla karşılaşacağınız gibi çok olumsuz, kızgın, saldırgan veya gerçek manada hasta kişilerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın" ifadesi de yer alıyor.

Saadet Partisi'nden üyelerine 24 Haziran seçimleri öncesinde 'hasta kişilerle karşılaşabilirsiniz' uyarısı

MHP’lilerin saldırısına uğrayan Saadet Partisi’nin yönetimi seçime kadar alanlarda seçmenden oy isteyecek çalışanları için uyarılarla dolu bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta “Sahada çok güzel anlar yaşayacağınız ve çok güzel, olumlu insanlarla karşılaşacağınız gibi çok olumsuz, kızgın, saldırgan veya gerçek manada hasta kişilerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın" denildi.

MHP’lilerin saldırısına uğrayan Saadet Partisi’nin yönetimi seçime kadar alanlarda seçmenden oy isteyecek çalışanları için uyarılarla dolu bir kitapçık hazırladı. “Seçim ve İletişim Stratejileri” başlıklı kitapçıkta, “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, korkutmayın” ifadeleri kampanya ilkesi olarak belirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre kitapçıkta, hem Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nu ve Saadet Partisi’ni hem de seçimde birlikte hareket edilen Millet İttifakı’nın en nazik, nezih ve saygın şekilde temsil edilmesi gerektiği belirtildi. Kitapçıkta, “Sahada çok güzel anlar yaşayacağınız ve çok güzel, olumlu insanlarla karşılaşacağınız gibi çok olumsuz, kızgın, saldırgan veya gerçek manada hasta kişilerle de karşılaşabileceğinizi unutmayın. Hiçbir zaman savunma pozisyonunda hissetmeyin. Bu saldırı pozisyonunda olacağınız anlamına da gelmiyor. Her an her davranışınızda haklı, moral ve ahlaki üstünlüğü elinizde tutmalısınız. Sahada, konuşma ve davranışlarınızda kızmayın, öfkelenmeyin, bağırıp çağırmayın, hiçkimse ile alay etmeyin, kimseye hakaret, küfür etmeyin. Güler yüzlü ve güler sözlü olun” ifadelerinin kullanılması da dikkat çekti.

ERBAKAN NE DÜŞÜNÜRDÜ?

Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan’ın CHP ile işbirliği konusunda ne düşündüğü sorusuna da yanıt verilen kitapçıkta, Erbakan’ın 1996’daki açıklaması aktarıldı: “Bütün partilere kollarımızı açtık, gene de açıyoruz. Bugün biz, DSP ve CHP ile beraberce koalisyon kurarız, bu memlekete en hayırlı hizmetleri yaparız, zaten yaptık. Zerre kadar şüphemiz yok. Böyle bir takım önyargılarla, yanlış bir şekilde uzlaşma yerine bizi, birbirimizden uzaklaştırma tavrını takınacak olursak bu, fayda getirmez. Bundan dolayıdır ki biz -hepiniz şahitsiniz- bu yanlışlığı yapmadık.”

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