Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Seçimlerde sonucu merak edilen partilerden olan Saadet Partisi, istediği sonuçları elde edemedi.
Kendi listesinden tek bir milletvekili bile çıkaramayan SP’nin önerdiği isimlerden üçü ise dün gece henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre CHP listesinden Meclis’e girdi.
SAADET PARTİSİ'NİN HANGİ ADAYLARI MECLİS'E GİRDİ?
SP’nin CHP’ye önerdiği beş isim arasında Cihangir İslam ve Hüseyin Emre Bağce İstanbul’dan, Abdülkadir Karaduman ise Konya’dan seçildi. SP’nin Batman’dan kendi listesinden aday gösterdiği DYP eski milletvekili Faris Özdemir de HDP’nin barajı aşmasıyla seçilme şansını kaybetti.
ALTAN TAN VEKİL OLAMADI
SP’nin kendi listesinden aday gösterdiği etkili isimlerden eski belediye başkanı ve milletvekili Haşim Haşimi Diyarbakır’da, HDP milletvekili Altan Tan İstanbul’da, eski AK Parti milletvekili ve eski Mazlum-Der Başkanı Ahmet Faruk Ünsal ise Gaziantep’te varlık gösteremedi. SP kaynakları, “Sempati de yüksekti ancak bu sempati sandıkta oya dönüşmedi” dedi.
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