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Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adayın bu akşam açıklanabileceğini söylemişti. Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Abdullah Gül yarın açıklama yapacak.

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir. Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir. "

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi cumhurbaşkanı 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ne partiymiş en son seçimde yüzde 1 aldı zannedersin iktidar ortağı kimin güdümünde belli değil
Bunlar hala ne seçtiklerinin farkında değiller
BEN ŞÜPHELEN MEYE BAŞLADIM BUNLAR DAN GUVENIYIRDUM AMA SU 3 GÜN İÇİN DE %1 OY KAYBETTI SAADET YEMİN EDERIM
yani Temel Bey büyük bir sempati toplamıştı ama şüphelileri üzerine çektiği için ağabeylik noktasında biraz gül üzerinden çok puan kaybettiği son iki gündür
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