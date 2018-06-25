HABER

Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı! 40 yıl sonra bir ilk!

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 02:05 | Son Güncelleme

Saadet Partisi seçimlere yönelik CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile oluşturduğu Millet İttifakı'nda istediği sonucu elde edemedi. Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı birçok ilde toplamda 11 vekil çıkarmış oldu. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan da bir milletvekili çıkarmış oldu.

Saadet Partisi'nin oyları CHP'ye yaradı! 40 yıl sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Saadet Partisi kendi listelerinden parlamentoya milletvekili gönderemedi.

MİLLET İTTİFAKININ EN AZ OY ALAN PARTİSİ OLDU

Saadet Partisi, 2015 Genel Seçimleri'nde 326 bin 50 oy aldı ve yüzde 10 seçim barajını aşamadı. Bu seçimde ise yüzde 1.36 oy oranıyla 668 bin 894 kişinin oyunu alan Saadet Partisi, Millet İttifakı'nın en az oy alan partisi oldu.

SAADET PARTİSİ'NİN OYLARI CHP'YE YARADI

Saadet Partisi'nin oylarının birçok ilde CHP'ye yaradığı görüldü. CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

40 YILDAN SONRA İLK KEZ

Öte yandan, Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

SAADET PARTİSİ KONTENJANINDAN ÜÇ MİLLETVEKİLİ MECLİS'E GİRDİ

Seçimde CHP listelerinden aday gösterilen Saadet Partili üç isim de kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili oldu. Buna göre, milletvekili adayları Hüseyin Emre Bağce ve Cihangir İslam ile Abdulkadir Karaduman, Saadet Partisi kontenjanından TBMM'ye girdi. (AA)

PARTNERTatile devamTatile devam
24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de 'yönetim istifa' sloganları yükseliyor!24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de 'yönetim istifa' sloganları yükseliyor!
24 Haziran seçim sonuçlarına göre TBMM'yi koalisyon dönemi bekliyor24 Haziran seçim sonuçlarına göre TBMM'yi koalisyon dönemi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi CHP İYİ parti Demokrat Parti Millet İttifakı 24 haziran 24 haziran seçimi Cumhurbaşkanlığı seçimi sandık sonuçları Oy Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan balkon konuşması!

24 Haziran seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan balkon konuşması!

Meclis'teki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

Meclis'teki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

Son Başbakan Binali Yıldırım seçim zaferinin ardından Ankara'da halka seslendi!

Son Başbakan Binali Yıldırım seçim zaferinin ardından Ankara'da halka seslendi!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Akşener çarşamba günü toplantı yapacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Akşener çarşamba günü toplantı yapacak

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim ve sandık sonuçları açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim ve sandık sonuçları açıklaması

HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.