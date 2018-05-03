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Saadet Partisi seçim standına saldırı!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Ankara'da Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için yürüttüğü ön imza kampanyasının bulunduğu stanta saldırı düzenlendi.

Saadet Partisi seçim standına saldırı!

Ankara Kızılay'da Saadet Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için stant açıldı.

Ancak Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplanması kampanyası çerçevesinde açılan stant saldırıya uğradı.

ÜLKE GENELİNDE KAMPANYA

Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan sonra 100 bin imza için başta Ankara olmak üzere ülke genelinde sürdürülen ön imza kampanyaları ilgi görüyor.

SALDİRİ

Ankara Kızılay'daki etkinliğe saldıranlar ise stantı dağıtarak hakaret ve küfürler savurdu.

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri açıklanmayan saldırganlar, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle emniyete götürülerek gözaltına alındı.

STANT

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi seçim 2018 seçim standı

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