Sakarya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Sakarya ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Sakarya milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Sakarya milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Sakarya ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... SAKARYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Ali ihsan yavuz

Recep Uncuoğlu

Kenan Sofuoğlu

Çiğdem Erdoğan Atabek

Ali İnci

Ekrem Yüce

Lütfi Bayraktar SAKARYA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Engin Özkoç

Mehmet Selçuk

Elif Yar

Refik Karakaş

Mehmet Derya Bağdat

Aytül Uşaklıgil

Gözde Nur Yıldız SAKARYA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL

MEHMET EMİN KABA

HASAN BALABAN

ALİ DOĞAN

TOLGAHAN ÖKSÜZ

ŞERAFETTİN KAYA

MELİHŞAH BUDAK SAKARYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Çiçek Arıç

Hividar Tangüner

Hüseyin Kaya

Gaye Çalışkan

Kemal Aktaş

Derya Bingöl

Haydar Erol SAKARYA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Çiçek Arıç

Hividar Tangüner

Hüseyin Kaya

Gaye Çalışkan

Kemal Aktaş

Derya Bingöl

Haydar Erol

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5