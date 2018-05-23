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Sakarya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 10:54 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti'nin Sakarya milletvekili adayları...

Sakarya milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Sakarya ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Sakarya milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Sakarya milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Sakarya ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

SAKARYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Ali ihsan yavuz
Recep Uncuoğlu
Kenan Sofuoğlu
Çiğdem Erdoğan Atabek
Ali İnci
Ekrem Yüce
Lütfi Bayraktar

SAKARYA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Engin Özkoç
Mehmet Selçuk
Elif Yar
Refik Karakaş
Mehmet Derya Bağdat
Aytül Uşaklıgil
Gözde Nur Yıldız

SAKARYA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL
MEHMET EMİN KABA
HASAN BALABAN
ALİ DOĞAN
TOLGAHAN ÖKSÜZ
ŞERAFETTİN KAYA
MELİHŞAH BUDAK

SAKARYA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Çiçek Arıç
Hividar Tangüner
Hüseyin Kaya
Gaye Çalışkan
Kemal Aktaş
Derya Bingöl
Haydar Erol

SAKARYA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Çiçek Arıç
Hividar Tangüner
Hüseyin Kaya
Gaye Çalışkan
Kemal Aktaş
Derya Bingöl
Haydar Erol

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BOLU 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.


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