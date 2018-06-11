SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

Evrensel'den Serpil İlgün'e konuşan SAMER Koordinatörü Yüksel Genç, bölgede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının ışığında Kandil operasyonunun Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı kentlerde bir seçim yatırımı olarak görüldüğünü söyledi.
Bugüne kadar hiçbir operasyonun Türkiye hükümetlerine bir başarı getirmediğinin altını çizen Yüksel şöyle devam etti: “Aksine Kürt sorununun daha da ağırlaşmasına yol açtı. Bugün de Kandil’e yapılacak operasyondan başka bir şey ummak akıl karı değil. Kandil çok geniş bir yer. Bölgesel ve uluslararası ittifaklarla, ağır savaş silahlarıyla saldırılsa dahi iktidarın sonuç alması güç görünüyor. Hem Kürtlerdeki hem Türklerdeki kırılmayı derinleştirir ve Kürt sorunu çözümü zor başka boyutlara taşınır.”
Yüksel, operasyonun sandığa yansımasının nasıl olacağına dair soruyu şöyle yanıtladı: “Tercihini AK Parti’den yana kullanmış seçmenler zaten tedirgin ve kaçış eğilimi içinde. Operasyonun bu kaçışı yoğunlaştırma ve kararsızların kararını netleştirmesi gibi sonuçları olabilir. Tabii, kararsız seçmendeki netleşme, iktidar lehine olmayacaktır.”
SAMER koordinatörü, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Kürtlerin nasıl bir tutum sergileyeceğiniyse şu sözlerle anlattı: “Sahada, kime oy vereceklerini sorduğumuzda çoğu insan ‘Kendime, partime oy vereceğim’ diyor. ‘Hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?’ sorusuna da ‘Bizden olana, kendimden olana’ yanıtını alıyoruz. Yani bölgede bu seçime biçilmiş çok güçlü bir kendini sahiplenme ve bunu gösterme eğilimi var.
Nitekim, HDP’nin oy oranlarında birkaç puan yükseliş tespit ettik. Seçmen, Demirtaş kalır mı kalmaz mı tartışmasına da izin vermiyor önemli oranda, ama olaki kalmazsa, ikinci turda İnce’nin kendilerine dönük daha pozitif bir yönelim içinde olduğunu ifade eden seçmende İnce’ye oy verme eğilimi artış gösteriyor.”
Yüksel, son yaptıkları ankette AK Parti’nin oylarında düşüş gördüklerini de aktardı: “Son yaptığımız saha araştırması, AK Parti de birkaç puanlık bir düşüş olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı açısından ise Erdoğan, bölgenin birinci tercihi olan Selahattin Demirtaş’ın hemen yanı başında. Bu seçimde sağ seçmen açısından AKP dışında artık iki farklı parti var.
AK Parti’nin kasımdaki oylarının bir kısmı SP ve İYİ Parti’ye kayıyor. MHP’nin oylarının yarısının da İYİ Parti’ye gideceği tespitlerimiz arasında. MHP Kasım 2015 seçmenini en çok kaybeden parti. AKP ikinci sırada. AKP’nin vekil çıkardığı kimi illerde birer vekilin ilgili siyasetlere kayacağı ve bölgede çıkaracağı vekil sayısının ciddi oranda azalacağını söylemek mümkün.
Kararsız seçmenin en fazla AK Parti seçmeni arasında olduğunu da belirteyim. Yine ilk kez oy kullanacak genç seçmenlerin beşte birinin henüz kararsız olduğunu söylemek mümkün. Bu beşte birlik gençleri kim kazanırsa bazı vekillikleri onlar alacak gibi. Ama tabii bu birinci sırayı çok değiştirmiyor. Demirtaş ve HDP bölgede en yüksek oyu alacak görünüyor.”
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