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Şamil Tayyar: 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:34 | Son Güncelleme

AK Partili Şamil Tayyar'ın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Şamil Tayyar: 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

24 Haziran seçim cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının sayımı sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir tweet geldi.

Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı, 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan...Tüm Türkiye'ye, tüm mazlum ve mağdur halklara hayırlı uğurlu olsun. Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.

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