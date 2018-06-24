Şamil Tayyar: 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

24 Haziran seçim cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının sayımı sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir tweet geldi.

Tayyar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı, 1. Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan...Tüm Türkiye'ye, tüm mazlum ve mağdur halklara hayırlı uğurlu olsun. Rabbim yolunu ve bahtını açık etsin." ifadelerini kullandı.



