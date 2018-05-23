Samsun milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Samsun ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Samsun milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Samsun milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Samsun ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...
Ahmet Demircan
Yusuf Ziya Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Fuat Köktaş
Orhan Kırcalı
Bekir Keleş
Elif Coşkun Bilgin
Caner Göktepe
Muhammet Yasir Okudan
Kemal Zeybek
Neslihan Hancıoğlu
Hüseyin Şahin
Müşfik Veysel Erdoğan
Mehmet Özdağ
Arzu Sabuncu
Murat Çan
Yılmaz Karagöz
Işık Özkefeli
Mediha Oya Yağcı
Celal Kocabıyık
Efraim Vayiç
Ali Dursun Kurt
Fikri Yolaydın
Kubilay Öztürk
Cemil Aksu
Sevda Özbek Yakut
Yusuf Kır
ERHAN USTA
ABDURRAHMAN ÇAMAŞ
MURAT CAMADAN
ERDEM OKAN
CEMALETTİN KOLA
YÜKSEL ÜNAL
MİNE AKTAŞ
YAKUP AKIN
HAMİ KORKMAZLI
Bedri Yaşar
İbrahim Özyer
Hüseyin Acar
Birsen Öztürk
Akın Üner
Önder Fatih Şenol
Hakan Kiper
Ayşe Ayan
Furkan Özdemir
SİNOP
Ceyhan Demir
Sezgin Şimşek
HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?
Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BOLU 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI
YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.
Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.
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