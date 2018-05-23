Samsun milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Samsun ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Samsun milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Samsun milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Samsun ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... SAMSUN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Ahmet Demircan

Yusuf Ziya Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Fuat Köktaş

Orhan Kırcalı

Bekir Keleş

Elif Coşkun Bilgin

Caner Göktepe

Muhammet Yasir Okudan SAMSUN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Kemal Zeybek

Neslihan Hancıoğlu

Hüseyin Şahin

Müşfik Veysel Erdoğan

Mehmet Özdağ

Arzu Sabuncu

Murat Çan

Yılmaz Karagöz

Işık Özkefeli SAMSUN MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Mediha Oya Yağcı

Celal Kocabıyık

Efraim Vayiç

Ali Dursun Kurt

Fikri Yolaydın

Kubilay Öztürk

Cemil Aksu

Sevda Özbek Yakut

Yusuf Kır SAMSUN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERHAN USTA

ABDURRAHMAN ÇAMAŞ

MURAT CAMADAN

ERDEM OKAN

CEMALETTİN KOLA

YÜKSEL ÜNAL

MİNE AKTAŞ

YAKUP AKIN

HAMİ KORKMAZLI

SAMSUN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Bedri Yaşar

İbrahim Özyer

Hüseyin Acar

Birsen Öztürk

Akın Üner

Önder Fatih Şenol

Hakan Kiper

Ayşe Ayan

Furkan Özdemir

SİNOP

Ceyhan Demir

Sezgin Şimşek HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5