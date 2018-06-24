Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa'daki seçim güvenliğine ilişkin görüntülerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Güven, "Şanlıurfa Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.

Şanlıurfa'da sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 'toplu oy' kullanıldığı ve 'müşahitlerin sandığa yaklaştırılmadığı' öne sürülüyor. İddialarla ilgili ilk açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Kılıçdaroğlu, 'Bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklamalar yapacak. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şikayetler var.' demişti.

CHP YSK'YA BAŞVURDU



Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde yaşanan toplu oy kullanma ve müşahitlere saldırı olayları üzerine CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin dilekçesinde, müşahitlerin köylere sokulmaması ve toplu oy kullanımı olaylarına karşı YSK’nın önlem alması istendi. CHP’nin Urfa’da yaşananlar konusunda YSK’ya 4 ayrı başvuru yaptığı öğrenildi. CHP tarafından YSK’ya yapılan başvuru sayısının 10 olduğu ifade edildi. CHP’liler, Urfa’nın Eyyübiye ilçesinde henüz oy kullanma saati başlamadan bir sandıkta kullanılmış 100 oy tespit etti.