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Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

YSK Başkanı'ndan Suruç için son dakika açıklamalar... Şanlıurfa'da seçim güvenliğine ilişkin olarak sosyal medyada paylaşılan 'toplu oy kullanımı' ve 'müşahitlere baskı' iddialarıyla ilgili olarak muhalefetten art arda açıklamalar geliyor. CHP, görüntülerle ilgili olarak YSK'ya çok sayıda başvuruda bulunduğu belirtilirken, Şanlıurfa Valisi'ne de çağrıda bulunuldu. CHP lideri de oy kullanma işleminin ardından Parti Sözcüsü'nün konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunacağını söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa'daki seçim güvenliğine ilişkin görüntülerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Güven, "Şanlıurfa Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.

Şanlıurfa'da sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 'toplu oy' kullanıldığı ve 'müşahitlerin sandığa yaklaştırılmadığı' öne sürülüyor. İddialarla ilgili ilk açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Kılıçdaroğlu, 'Bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklamalar yapacak. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şikayetler var.' demişti.

CHP YSK'YA BAŞVURDU

Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde yaşanan toplu oy kullanma ve müşahitlere saldırı olayları üzerine CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Alınan bilgiye göre, CHP’nin dilekçesinde, müşahitlerin köylere sokulmaması ve toplu oy kullanımı olaylarına karşı YSK’nın önlem alması istendi. CHP’nin Urfa’da yaşananlar konusunda YSK’ya 4 ayrı başvuru yaptığı öğrenildi. CHP tarafından YSK’ya yapılan başvuru sayısının 10 olduğu ifade edildi. CHP’liler, Urfa’nın Eyyübiye ilçesinde henüz oy kullanma saati başlamadan bir sandıkta kullanılmış 100 oy tespit etti.

"BÖLGEDE BU SANDIKLAR İPTAL ETTİRİYORLAR"

CHP'li Eren Erdem ise, olayın görüntülerini paylaşarak, "Arkadaşlarımız bölgede bu sandıkları İPTAL ettiriyorlar. Sorun yok. Şu ana kadar İPTAL sandıklar yaptırdık. Herkes işine baksın, sandıklarına odaklansın" dedi.

SURUÇ İDDİALARI BAHÇELİ'YE SORULDU

Oyunu Ankara'da kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de Suruç iddiaları soruldu. Bahçeli, 'Ben hiçbir bilgi sahibi değilim. Ancak sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkililer gerekli tüm tedbirleri almıştır. Hiçbir sorun çıkacağını düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.

"URFA VALİSİ DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI"

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urfa Valisi derhal bir açıklama yapmalı." dedi.

CHP'Lİ EMİR: VALİ İLE GÖRÜŞTÜM

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada Urfa Valisi'yle durumu bizzat görüştüğünü, Valinin önlem alacağını söylediğini kaydeden Emir, “Ancak şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Biz tutanakları tuttuk. Gerekli itirazları yapacağız” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Şanlıurfa'dan büyük usulsüzlük bilgisi geldi. Özellikle köylerde müşahitlerin sandık başına geçmelerine engel olunduğu, bazı müşahitlerin darp edildiği kaydedildi. Suruç'ta da bazı kişilerin toplu oy kullandığı belirtildi."

TWITTER'DA TT OLDU

Yaşanan olaylara sosyal medyadan da tepkiler yükselirken "#Urfaseçimleriiptaledilsin" Hashtag'i kısa sürede TT oldu.


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Şanlıurfa toplu oy 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
hdplilerin oyununa chp liler alet oluyorlar, nede olsa kanbağları var, urfada herşey yolunda chpkk sen rahat ol
bi secimde calmayin ya sadece bir secim
Bu nasıl bir ülke yaa bu nasıl islam nasıl ahlak ayıp ayıp. utanıyorum bu insanlardan
video da herşey net kimse atılmadı diyemiyor ne garip bir ülke olduk biz böyle
provakörler iş başında
az bekleseydiniz hile yapmak icin yahu
BU URFADA HER PİSLİK DÖNÜYOR SEÇİMLERİ İPTAL EDİLSİN MÜSLÜMANIZ DERLER AMA HER TÜRLÜ SEÇİMDE HIRSIZLIĞI YAPIYORLAR AYIPTIR
Her seçim aynı çamura yatma yöntemi... Yeter bıktık
Allahım sen gör şunları.
hmmm... meşaz alinmistir... tamam.
camur atmaya basladilar..
Sen ne biçim valisin.Görevini yapsana.Utanmıyor musunuz seçime şaibe karıştırmaya...
batmanda polisler girişte arama yapmıyor niye acaba
Alışmış, kudurmuştan beterdir diyen atasözümüzde olduğu gibi, " Fısıltıyla " paraları sıfırlayanların, sandıkları da sıfırlayabilmek için hertürlü numarayı, sahtekarlığı ve baskıyı yapmaya çalışmaları normal değil mi ?.
iyiki müslüman ülkede yaşıyoruz .
hemen başlandı hemen daha bi durun akşam olsun ne biçim insansınız ne biçim kabilesiniz
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