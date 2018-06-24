Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa'daki seçim güvenliğine ilişkin görüntülerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Güven, "Şanlıurfa Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur." dedi.
Şanlıurfa'da sosyal medyada yayınlanan görüntülerde 'toplu oy' kullanıldığı ve 'müşahitlerin sandığa yaklaştırılmadığı' öne sürülüyor. İddialarla ilgili ilk açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti. Kılıçdaroğlu, 'Bugün öğleden sonra parti sözcümüz basına daha ayrıntılı açıklamalar yapacak. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen şikayetler var.' demişti.
CHP YSK'YA BAŞVURDU
Şanlıurfa başta olmak üzere birçok ilde yaşanan toplu oy kullanma ve müşahitlere saldırı olayları üzerine CHP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.
Alınan bilgiye göre, CHP’nin dilekçesinde, müşahitlerin köylere sokulmaması ve toplu oy kullanımı olaylarına karşı YSK’nın önlem alması istendi. CHP’nin Urfa’da yaşananlar konusunda YSK’ya 4 ayrı başvuru yaptığı öğrenildi. CHP tarafından YSK’ya yapılan başvuru sayısının 10 olduğu ifade edildi. CHP’liler, Urfa’nın Eyyübiye ilçesinde henüz oy kullanma saati başlamadan bir sandıkta kullanılmış 100 oy tespit etti.
"BÖLGEDE BU SANDIKLAR İPTAL ETTİRİYORLAR"
CHP'li Eren Erdem ise, olayın görüntülerini paylaşarak, "Arkadaşlarımız bölgede bu sandıkları İPTAL ettiriyorlar. Sorun yok. Şu ana kadar İPTAL sandıklar yaptırdık. Herkes işine baksın, sandıklarına odaklansın" dedi.
SURUÇ İDDİALARI BAHÇELİ'YE SORULDU
Oyunu Ankara'da kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de Suruç iddiaları soruldu. Bahçeli, 'Ben hiçbir bilgi sahibi değilim. Ancak sayın İçişleri Bakanı ve diğer yetkililer gerekli tüm tedbirleri almıştır. Hiçbir sorun çıkacağını düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.
"URFA VALİSİ DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI"
İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Urfa Valisi derhal bir açıklama yapmalı." dedi.
CHP'Lİ EMİR: VALİ İLE GÖRÜŞTÜM
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada Urfa Valisi'yle durumu bizzat görüştüğünü, Valinin önlem alacağını söylediğini kaydeden Emir, “Ancak şimdiden sandıklar boşaltılarak, blok oy kullanmaya hazır hale getirildi. Biz tutanakları tuttuk. Gerekli itirazları yapacağız” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
"Şanlıurfa'dan büyük usulsüzlük bilgisi geldi. Özellikle köylerde müşahitlerin sandık başına geçmelerine engel olunduğu, bazı müşahitlerin darp edildiği kaydedildi. Suruç'ta da bazı kişilerin toplu oy kullandığı belirtildi."
TWITTER'DA TT OLDU
Yaşanan olaylara sosyal medyadan da tepkiler yükselirken "#Urfaseçimleriiptaledilsin" Hashtag'i kısa sürede TT oldu.
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