Şanlıurfa milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Şanlıurfa ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Şanlıurfa milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Şanlıurfa milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Şanlıurfa ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...
Ahmet Eşref Fakıbaba
Mehmet Kasım Gülpınar
Halil Özcan
Zemzem Gülender Açanal
Mehmet Ali Cevheri
İbrahim Halil Yıldız
Halil Özşavlı
Ahmet Akay
Mehmet Fatih Aksoy
Güler Kama İzol
İbrahim Toru
Sedat Ertürk
İsmail Tosun
İbrahim Ayhan
Aziz Aydınlık
Fethi Yamaç
Cem Karakeçili
Uğur Mizan
Bakır Aydoğdu
Halaf Ayyıldız
Mahmut Yazar
Ahmet Müsri
Faruk Akan
Songül Arslan
Mustafa Eren
Akile Yektaş
İbrahim Halil Yarış
Kemal Eşsiz
İBRAHİM ÖZYAVUZ
ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ
HALEF KILIÇ
HALİT YILDIZ
HALİL BAKIŞ
MEHMET ARPACI
NECMİ SOLHAN
MAHMUT SAYIK
MUHAMMED ENES YILMAZ
İBRAHİM HALİL ARITÜRK
ECEVİT ÇİFTÇİ
İSMET SARMACA
ALİ HAYDAR KARA
MEHMET EROL DUYAR
Nimetullah Erdoğmuş
Ayşe Sürücü
Nusrettin Maçin
Ömer Öcalan
Aliye Kızıldamar
İsmail Kaplan
Roza Yazmacı
Yusuf Yetim
Songül Arpa
Orhan Özkan
Elif Rojda Talar
Celaledin Erkmen
Meral Balter
Bişar Tüysüz
Aziz Aydınlık
Fethi Yamaç
Cem Karakeçili
Uğur Mizan
Bakır Aydoğdu
Halaf Ayyıldız
Mahmut Yazar
Ahmet Müsri
Faruk Akan
Songül Arslan
Mustafa Eren
Akile Yektaş
İbrahim Halil Yarış
Kemal Eşsiz
ŞIRNAK
Sabri Kuytan
Abdulkerim Varlı
Gündüz Ökten
Osman Yeren
HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?
Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:
ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BOLU 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5
MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI
YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.
Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.
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