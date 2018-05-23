Şanlıurfa milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Şanlıurfa ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Şanlıurfa milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Şanlıurfa milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Şanlıurfa ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... ŞANLIURFA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasım Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavlı

Ahmet Akay

Mehmet Fatih Aksoy

Güler Kama İzol

İbrahim Toru

Sedat Ertürk

İsmail Tosun

İbrahim Ayhan ŞANLIURFA CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Aziz Aydınlık

Fethi Yamaç

Cem Karakeçili

Uğur Mizan

Bakır Aydoğdu

Halaf Ayyıldız

Mahmut Yazar

Ahmet Müsri

Faruk Akan

Songül Arslan

Mustafa Eren

Akile Yektaş

İbrahim Halil Yarış

Kemal Eşsiz

ŞANLIURFA MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ÖZYAVUZ

ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ

HALEF KILIÇ

HALİT YILDIZ

HALİL BAKIŞ

MEHMET ARPACI

NECMİ SOLHAN

MAHMUT SAYIK

MUHAMMED ENES YILMAZ

İBRAHİM HALİL ARITÜRK

ECEVİT ÇİFTÇİ

İSMET SARMACA

ALİ HAYDAR KARA

MEHMET EROL DUYAR ŞANLIURFA HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Nimetullah Erdoğmuş

Ayşe Sürücü

Nusrettin Maçin

Ömer Öcalan

Aliye Kızıldamar

İsmail Kaplan

Roza Yazmacı

Yusuf Yetim

Songül Arpa

Orhan Özkan

Elif Rojda Talar

Celaledin Erkmen

Meral Balter

Bişar Tüysüz ŞANLIURFA İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Aziz Aydınlık

Fethi Yamaç

Cem Karakeçili

Uğur Mizan

Bakır Aydoğdu

Halaf Ayyıldız

Mahmut Yazar

Ahmet Müsri

Faruk Akan

Songül Arslan

Mustafa Eren

Akile Yektaş

İbrahim Halil Yarış

Kemal Eşsiz

ŞIRNAK

Sabri Kuytan

Abdulkerim Varlı

Gündüz Ökten

Osman Yeren HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5