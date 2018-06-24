Şanlıurfa Valisi'nden Suruç açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Vali'nin açıklamaları:

İlimiz Suruç ilçesinde 14/06/2018 günü yaşanan ve adli İdari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç İlçemizde her türlü tedbir alınmıştır.

Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basında Suruç İlçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır.

