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Şanlıurfa Valisi'nden Suruç açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç'taki olaylarda 1 kişinin öldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Suruç ilçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Vali'nin açıklamaları:

İlimiz Suruç ilçesinde 14/06/2018 günü yaşanan ve adli İdari soruşturması devam eden olaylar üzerinden yanlış ve abartılı bir algı çalışması yürütülmeye çalışılmaktadır. Seçimlerin güvenlik içinde gerçekleşmesine yönelik Suruç İlçemizde her türlü tedbir alınmıştır.

Vali olarak ben ve kolluk amirlerimiz Suruç’tayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Basında Suruç İlçemizde çıkan olaylarda ölü olduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışmalara zamanında gerekli müdahaleler yapılmıştır.

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Şanlıurfa Valiliği Suruç

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Sayın Vali ölüyü mölüyü bırakında,oy pusulalarında hangi partiye mühür basılı onu söyleyin.
oylara sahip çık valim. oy çaldırma. oy çalan namussuzdur
sayın valim, toplu oy kullanımı haberleri geliyor. buna ne dersiniz.
ölü olmaması sevindirci ancak sayın vali baskılarla usulsuzlükle ilgili her hangi bir açıklama yapamıyor demeki kabulleniyor
bu düzenbazlığınızın bugün son bulması ümidiyle...
bi siz biliyorsunuz dogruyu ! videolar geçeği yansıtmıyor !
akp adaletin bu kadar mı ? 1 gün delikanlı olamadın mı ? o kadar mı krokuyorsun 24 hazinran da seçim yasakları olmasına rağmen ak pati telefonuma mesaj atmaya devam ediyor. mesajda Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü türkiye için mutlaka sandığa gidelim ve büyük ustaya ve ak partiye oy verelim deniyor bu nasıl adalet? YSK yı aradım o işe biz bakmıyoruz dediler kim den gönderilmiş dediler ak parti diyince sustular kim ilgileniyor kardeşim bu işle
KAÇ SAAT GEÇTİ,SİZ ŞİMDİ AÇIKLAMA YAPIYORSUNUZ???NEYİ ÖRTBAS ETTİNİZ ACABA?SİLAHLI KİŞİLER VE TOPLU OY KULLANANLAR KİM, ONDAN BAHSEDİN BİRAZ DA İNANALIM!!!
şu meşhur milletvekili adayı var yaaa... okul okul dolaşan onu bir zahmet valilikte saat 17:30 a kadar misafir edinde seçim normal bir şekilde tamamlansın
Her seçimde bir olay bir kerede çalmadan çırpmadan kazanmaya çalışın
Vali bey ŞanIıurfa AKP nin kalesidir. bir kısmıda hdp sempatizanı.. Akıllı ol oylara sahip çık bu CHDPKK oyları çalmasın.
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