HABER

Bülent Tezcan'dan 'Seçim 2. tura kaldı' sözlerine açıklama! O gece neler yaşandı?

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

Seçim gecesi yaptığı 'Seçim 2. tura kaldı' açıklaması ile tartışılan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 24 Haziran gecesi yaşananları anlattı.

24 Haziran seçimlerinde, 'Seçim 2. tura kaldı' açıklaması ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, o geceye dair açıklamalarda bulundu.

Tezcan'ın açıklamaları:

O gece biz 3 açıklama yaptık. Biz açıklamaları bizim için güvenli olan veriler üzerinden yaptık. O veriler, bizim parti müşahitlerimizin ve sandık kurulu üyelerimizin getirdikleri, ıslak imzalı tutanaklardı. Onu baz aldık. AA her zamanki gibi yükseklerden açıp getirdi. Biz AA'nın verilerini takip ettik ama itimat etmedik. Öyle olunca da biz kendi verilerimiz üzerinden takip edip kamuoyunu bilgilendirmeye çaba gösterdik. Bizim verilerimizin tamamı verdiğimiz bilgilere göre doğru verilerdi. O zaman AA yüzde 60'larda gösteriyordu sayın Erdoğan'ı, 20'lerde sayın İnce'yi gösteriyordu. Bize gelen verilerde yüzde 5 açılmış, yüzde 46 Erdoğan, yüzde 40 İnce'dir. Ve bu tablo seçimin sonunda 2. tura kalınacağını gösteriyor dedik. İkinci tura kalmıştır cümlesini almışlar. Bu süreç devam ederse seçimin ikinci tura kalacağı görülüyor dedik, orada da kendi verilerimize dayandık.

Üçüncü açıklamamız, artık gösteriler yapılmaya başlandı, Erdoğan'a o verenler nümayişler vardı, biz kendi verilerimize baktığımızda gördük ki, artık sonuç o andaki verilere göre sayın Erdoğan'ın kazandığını gösteriyordu.

"KURULTAY GÜNDEMİMİZDE YOK"

Şu anda kurultay gündemimizde yok, gündemimizde hiç olmamıştı. Doğal olarak partimizin bazı üyeleri kurultay isteyebilirler. Kurultay iç tartışma sürecidir, bizim iç muhasebe sürecine ihtiyacımız var. Sayın İnce hiçbir zaman böyle bir hamle içinde olmadı, bunu da açıkladı zaten.

İsimlerle ilgili bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Biz de PM toplantısında öğreneceğiz. Sayın Genel Başkan bildirecek. CHP'de kurultay istedi diye kimse disipline sevk edilmez.

PARTNERCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptımCehennemde 6 gün: Hayatta kalmak için seks yaptım
CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!
Murat Karayalçın: Muharrem İnce, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacakMurat Karayalçın: Muharrem İnce, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bülent Tezcan CHP

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Erken seçim olur mu? CHP'li isimden flaş iddia

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Kamu yönetimine, bürokrasiye yeni düzen

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Muharrem İnce'ye bir şok daha!

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bir çobanla benim oyum eşit olamaz.öyle bir sistem getirilmesi lazım ki eğitim durumuna göre oy oranları ağırlık taşısın.mesela üniversite mezunu doktara eğitimli 7 puan,yüksek linanslı 6 puan,lisans mezunu 5 puan,lise mezunu 4 puan,ortaokul mezunu 3 puan,ilkokul mezunu 2 puan cahil kesimin 1 puan oy değeri olmalıdır.o zaman görülecektir ki akp hiçbir zaman iktidar olamıcak,yüksek eğitimli CHP her zaman iktidarda kalıcaktır.
Arkadaşlar daha mühürlenmiş oy çuvalları saat 10 da ilçe seçim kurullarının önününde teslim için beklerken kazandık deyip tüm yurta sokağa çıkarılanlar var kim lerce acaba silah atılmış benim için önemli değil, Vatana olan borcumu urfada Askerlik yaparak ödedim çalıştım vergimi ödedim Allahın elçisi Azraile günü gelince öderim bunlar beni korkutmaz silah kullanmamış adam değiliz o gece Ülkemizde olan daha başka olayları biri çıksın açıklasın Sn Davutoğlu bunu en iyi sen açıklarsın saz arkadaşlarının o 24 haziran gecesi ruh hallerini bak biat Allaha yapılır susma konuş Kim biliyorsa konuşsun be
Yalan söylemek, hayatınızın bir parçası. Yüzde 5 e gore hüküm veriyorsun, bir de hala o koltuğu işgal ediyorsun. Siyasetiniz de yalan, hayatınız da. durmak yok yalan satmaya devam...
CHP başkan dahil iyi bir revizyon yapmadığı sürece daha çok seçim kaybeder.
Suçluluk psikolojisi. Chp bu eski ve militan zihniyetlilerden kurtulmalı. Genel başkandan çok başkancılık oynuyorlar.
Diğer Haberler
Bir 24 Haziran komplo teorisi daha çöktü! Muharrem İnce'nin kulağına fısıldayan adam kim?

Bir 24 Haziran komplo teorisi daha çöktü! Muharrem İnce'nin kulağına fısıldayan adam kim?

CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Murat Karayalçın: Muharrem İnce, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak

Murat Karayalçın: Muharrem İnce, Kemal Bey çekilirse memnuniyetle karşılayacak

Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 24 Haziran çıkışı: Milyonlarca CHP'li, bonzai, esrar içip HDP'ye oy verdi

Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 24 Haziran çıkışı: Milyonlarca CHP'li, bonzai, esrar içip HDP'ye oy verdi

Cumhur İttifakı'nda kriz mi var? 'MHP rahatsız' iddiası

Cumhur İttifakı'nda kriz mi var? 'MHP rahatsız' iddiası

24 Haziran seçimlerindeki geçersiz oy sayısı şaşırttı

24 Haziran seçimlerindeki geçersiz oy sayısı şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.