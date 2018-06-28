Bülent Tezcan'dan 'Seçim 2. tura kaldı' sözlerine açıklama! O gece neler yaşandı?

O gece biz 3 açıklama yaptık. Biz açıklamaları bizim için güvenli olan veriler üzerinden yaptık. O veriler, bizim parti müşahitlerimizin ve sandık kurulu üyelerimizin getirdikleri, ıslak imzalı tutanaklardı. Onu baz aldık. AA her zamanki gibi yükseklerden açıp getirdi. Biz AA'nın verilerini takip ettik ama itimat etmedik. Öyle olunca da biz kendi verilerimiz üzerinden takip edip kamuoyunu bilgilendirmeye çaba gösterdik. Bizim verilerimizin tamamı verdiğimiz bilgilere göre doğru verilerdi. O zaman AA yüzde 60'larda gösteriyordu sayın Erdoğan'ı, 20'lerde sayın İnce'yi gösteriyordu. Bize gelen verilerde yüzde 5 açılmış, yüzde 46 Erdoğan, yüzde 40 İnce'dir. Ve bu tablo seçimin sonunda 2. tura kalınacağını gösteriyor dedik. İkinci tura kalmıştır cümlesini almışlar. Bu süreç devam ederse seçimin ikinci tura kalacağı görülüyor dedik, orada da kendi verilerimize dayandık.

24 Haziran seçimlerinde, 'Seçim 2. tura kaldı' açıklaması ile gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, o geceye dair açıklamalarda bulundu.

Üçüncü açıklamamız, artık gösteriler yapılmaya başlandı, Erdoğan'a o verenler nümayişler vardı, biz kendi verilerimize baktığımızda gördük ki, artık sonuç o andaki verilere göre sayın Erdoğan'ın kazandığını gösteriyordu.

"KURULTAY GÜNDEMİMİZDE YOK"



Şu anda kurultay gündemimizde yok, gündemimizde hiç olmamıştı. Doğal olarak partimizin bazı üyeleri kurultay isteyebilirler. Kurultay iç tartışma sürecidir, bizim iç muhasebe sürecine ihtiyacımız var. Sayın İnce hiçbir zaman böyle bir hamle içinde olmadı, bunu da açıkladı zaten.

İsimlerle ilgili bir şey söyleyebilmem mümkün değil. Biz de PM toplantısında öğreneceğiz. Sayın Genel Başkan bildirecek. CHP'de kurultay istedi diye kimse disipline sevk edilmez.

