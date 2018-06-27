Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne 'sitem' iddiası

Erken seçim kararının alınmasından önce Saadet Partisi’nin (SP) AK Parti ve MHP ile birlikte hareket etmesi için önce SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bizzat görüşen, daha sonra Mustafa Şentop’u görevlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim akşamında kendisini arayan SP'li Asiltürk'e sitem ettiği öne sürüldü.

SEÇİM GECESİ ERDOĞAN'I ARADI



Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Karamollaoğlu’ndan önce Erdoğan’ı tebrik için partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk aradı. Erdoğan’ın Asiltürk’e AK Parti’yle birlikte hareket edilmediği için sitem etti, “Niye CHP’nin yanında oldunuz” sorusunu yöneltti. Ancak Asiltürk’ün bu tartışmaya girmediği bildirildi.

SAAADET'TE SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ



SP seçim sonuçlarını da değerlendirmeye aldı. AK Parti’den yaklaşık yüzde 5’lik bir kitlenin koptuğu, bunların ‘Erdoğan’a zarar vermeden AK Parti’ye mesaj verme’ amacıyla hareket ederken Saadet Partisi’ne değil MHP’ye gittiği değerlendirmesi yapıldı. Saadet’e gelmesi beklenen bu yüzde 5’lik kitlenin, iktidarın ve iktidara yakın medyanın CHP ile yapılan ittifakı eleştirirken, “Milli Görüş’çüler, din düşmanları ile bir arada” propagandasından etkilendiği yorumları yapıldı.