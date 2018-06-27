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Seçim gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne 'sitem' iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 27.06.2018 08:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim gecesi tebrik için kendisini arayan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e sitem ettiği öne sürüldü.

Erken seçim kararının alınmasından önce Saadet Partisi’nin (SP) AK Parti ve MHP ile birlikte hareket etmesi için önce SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bizzat görüşen, daha sonra Mustafa Şentop’u görevlendiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim akşamında kendisini arayan SP'li Asiltürk'e sitem ettiği öne sürüldü.

SEÇİM GECESİ ERDOĞAN'I ARADI

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Karamollaoğlu’ndan önce Erdoğan’ı tebrik için partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk aradı. Erdoğan’ın Asiltürk’e AK Parti’yle birlikte hareket edilmediği için sitem etti, “Niye CHP’nin yanında oldunuz” sorusunu yöneltti. Ancak Asiltürk’ün bu tartışmaya girmediği bildirildi.

SAAADET'TE SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

SP seçim sonuçlarını da değerlendirmeye aldı. AK Parti’den yaklaşık yüzde 5’lik bir kitlenin koptuğu, bunların ‘Erdoğan’a zarar vermeden AK Parti’ye mesaj verme’ amacıyla hareket ederken Saadet Partisi’ne değil MHP’ye gittiği değerlendirmesi yapıldı. Saadet’e gelmesi beklenen bu yüzde 5’lik kitlenin, iktidarın ve iktidara yakın medyanın CHP ile yapılan ittifakı eleştirirken, “Milli Görüş’çüler, din düşmanları ile bir arada” propagandasından etkilendiği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin partide yapılan değerlendirmede de ekonomik vaatlerin seçmene ne kadar ulaştığı sorusu üzerinde duruldu. Hiçbir cumhurbaşkanı adayının, karşı karşıya kalınan ekonomik krizi aşma güvencesini tam olarak veremediği belirtilirken, “geçmişte ekonomi yönetiminde başarılı olmuş isimlerin cumhurbaşkanı adaylarının kadrosunda olması gerekirdi” denildi. CHP’nin SP için açtığı 6 aday kontenjanından önce üçü milletvekili olma hakkını kazandı. Sonuçlar resmen açıklanmasa da, yurtdışı seçmen oylarının ülke geneline yansımasıyla Emre Bağce’nin adaylığı tehlikeye düştü. Cihangir İslam’ın ve Abdülkadir Karaduman’ın ve itirazların sonuçlanması halinde Bağce’nin, CHP’den istifa edip SP saflarına geçmesi konusunda kararın verilmediği öğrenildi


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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Recep Tayyip Erdoğan Oğuzhan Asiltürk temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sıtem etıdıysde ıyı etmiştır nedenine gelınce sen dık duracak polıtıka ürtıyorsun sonra ne olduda gıttın mıllet ıttıfakına yer aldın yok çanakkale koprusunu konuş sıvastakı tren yolunu konuş selahattın demırtaş la ılgılı y0rum yap alacağin reyde yuzde 1,3 olur fazla bıle aldın ben şahsen 1973 ten brı milligöruşçuyum ğr benı temsıl demıyorsan başka bır mıllı goruşu temsıl den yere gıdrım arkadaş ılk baştakı dık duruş devam edılseydı tek başına seçıme gırseydı yüzde 5 rey alırdı SP sınınde bır yerınde ajanlar var ama nerde bılemıyorum ilklerinden tavız vrırsen rezılı rüsva olursun yeter artık
Bu gizliden uzak durun aklınca iş bitti son penceyi atalım sandı..
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