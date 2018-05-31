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Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 15:25 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, seçim ittifakı yasasının bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti. CHP'nin başvurusu sonrası 'seçim iptal mi olacak?' sorusu gündeme gelmişti. Söz konusu karar sonrası Bakan Kurtulmuş canlı yayında yaptığı açıklamada 'Anayasa Mahkemesi, beklenen bir karar almıştır' ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun seçim güvenliği ile ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye seçim süreçlerini şeffaf yürütebilen bir ülke. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen bir karar almıştır" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN AYM KARARINA İLK TEPKİ

İPTALİ İSTENEN MADDELER?

Kanunda iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeler şöyle:

  • Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi

  • Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesi

  • Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü

  • Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

  • Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında "seçmenlerin ihbarı" üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen "seçmenlerin ihbarı" ibaresi

  • Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılması,

  • YSK tarafından gönderilen ve filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.

    • Ayrıntılar geliyor...

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    Anahtar Kelimeler:
    Anayasa Mahkemesi seçim ittifakı seçim

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    Okuyucu Yorumları 24 yorum
    haydi bismillah bir yirmi yil daha reisle yola devam insallah....
    @soner_1970_gyfug maaş ne abi nasıl giriyoruz aktroll kadrosuna
    @soner_1970_gyfug allah korusum, sayenizde her namazimda duaki degistirir oldum
    herkesin bi hesabı vardır ama unemli olan Allahın hesabı gün ola devran dune
    Bence sen bile inanmadın buna
    hahahah ya cehape ne yapsaniz bu secim yapilacak ve cumhur u reis baskan olacaktir Allahin izniyle
    @zaza_1984_zmjnl O pis ağzınıza almayın Allah ın adını. Hak var üstünüzde kul hakkı. Bile bile savunmak bu dünyada rahat ettirir belki ama ahirette Allah yanınıza bırakmaz .
    karar verilmiştir:padişah ne demişse o olmuştur.
    Sorun yok.Nasıl olsa yolun sonu görünüyor.Soyguncular FETÖ nün yanına güle güle.
    Zaten hep beraber yürümediler mi ki
    Anayasa mahkemesi de yandaş değil mi? Hadi çıkın meydana bas bas bağırın.
    din iman bize ,gemi para liman akp’ye
    RECEPLE CAY TOPLAYA HAKİMLERİN BÖYLE KARAR ALMASI NORMALDİR
    başladılar çalmaya
    İnşaallah TAMAM.
    Anayasa mahkemesi direk baskan Erdoğan diye açıklama yapsaya zaten onlara çalıştığını herkes biliyor
    her sandıktan akepenin birinci çıkmasını eklemeyi unutmuşlar
    temem
    yavaş yavaş alıştıra alıştıraaaaaa hooopp seçim iptaaaaal
    YALAN İMPARATORLUĞU dikta rejimlerine verilen bir isimdir.Çünki yalandan beslenirler.Siz bunun farkına varana kadar onlar atı alıp üsküdarı geçmiş olur.Denizde fırtına varsa o zaman birkaç füze gelir suriyeden ve gene göklere afrin yazılmaya başlanır
    Seçimlerin galibi kim olursa olsun vatana milletimize hayırlısı olsun
    bu beklenen mi!!!!!
    buda bir nevi darbe sayilir olla darbelerin silahla yaplmasi sart degil feto ile aralarinda hic bir darklari yok baktilarki kazanamiyacaklar ulkeeyi siyoniste teslim edemiyecekler baska yollRa bas vuyoyorlar
    seçim niye iptal olsun ki? seçim güvenliği yasasının eski haliyle devamı kararı alınır en fazla. milletin aklını bulandırmayın.
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