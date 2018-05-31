Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun seçim güvenliği ile ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ!



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye seçim süreçlerini şeffaf yürütebilen bir ülke. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen bir karar almıştır" ifadelerini kullandı.

İPTALİ İSTENEN MADDELER?



Kanunda iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeler şöyle: