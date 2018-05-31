Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun seçim güvenliği ile ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.
HÜKÜMETTEN İLK TEPKİ!
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye seçim süreçlerini şeffaf yürütebilen bir ülke. Anayasa Mahkemesi de normal, beklenen bir karar almıştır" ifadelerini kullandı.
İPTALİ İSTENEN MADDELER?
Kanunda iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeler şöyle:
Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi
Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesi
Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü
Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,
Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında "seçmenlerin ihbarı" üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen "seçmenlerin ihbarı" ibaresi
Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılması,
Ayrıntılar geliyor...
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