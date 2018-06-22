Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!

İyi Parti Uşak İl Başkan Yardımcılığından istifa eden Çağrı Alpkaya istifa dilekçesinde Meral Akşener için yola çıktığı yol arkadaşlarına karşı ahde vefasının olmadığı yönünde cümleler yazdı.
Parti kuruluşunda yer alan ve özellikle Ülkücü tabanlı birçok önemli ismin elini omuzuna koyarak “vekillik değil, bakanlık hayali kurun” diyerek fotoğrafları çekildiğinin ve bu sözlerin ardından liste dışı bırakılan Türk milliyetçilerine yapılan haksızlıkla ilgili Akşener’e de sorular yöneltti.
Alpkaya, “Bu kadar Ülkücüyü liste dışı bırakmanızın sebebi “ne kadar az ülkücü, o kadar az problem” politikası mı olmuştur. Bu devletin yönetiminin Türk milliyetçileri elinde olmasını istemediniz mi? Sizin FETÖ’cü damgası yememeniz için TV ve sosyal medyada hakaretlere maruz kalan Yılma Durak ve yol arkadaşlarınıza ahde duygunuz bu kadarla mı sınırlı? Bu listelerle teşkilatlarınızda istifaların olacağını ve iktidara gideceğini söylediğiniz partinizin bitiş noktasına geleceğini görmediniz mi?” sorularını sordu.
İHA
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