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Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine 2 gün kala, İYİ Parti Uşak İl Başkan Yardımcısı Çağrı Alpkaya görevinden ve partisinden istifa etti. İYİ Parti Uşak teşkilatı geçen ay gelen istifa kararlarıyla sarsılmıştı.

Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!

İyi Parti Uşak İl Başkan Yardımcılığından istifa eden Çağrı Alpkaya istifa dilekçesinde Meral Akşener için yola çıktığı yol arkadaşlarına karşı ahde vefasının olmadığı yönünde cümleler yazdı.

Parti kuruluşunda yer alan ve özellikle Ülkücü tabanlı birçok önemli ismin elini omuzuna koyarak “vekillik değil, bakanlık hayali kurun” diyerek fotoğrafları çekildiğinin ve bu sözlerin ardından liste dışı bırakılan Türk milliyetçilerine yapılan haksızlıkla ilgili Akşener’e de sorular yöneltti.

Alpkaya, “Bu kadar Ülkücüyü liste dışı bırakmanızın sebebi “ne kadar az ülkücü, o kadar az problem” politikası mı olmuştur. Bu devletin yönetiminin Türk milliyetçileri elinde olmasını istemediniz mi? Sizin FETÖ’cü damgası yememeniz için TV ve sosyal medyada hakaretlere maruz kalan Yılma Durak ve yol arkadaşlarınıza ahde duygunuz bu kadarla mı sınırlı? Bu listelerle teşkilatlarınızda istifaların olacağını ve iktidara gideceğini söylediğiniz partinizin bitiş noktasına geleceğini görmediniz mi?” sorularını sordu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti uşak 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Ha Bu adam beklenti içindeymiş. Beklentileri olmayınca istifa. Beklenti içinde olanlar şimdiden istifa etsin. Seçime 2 gün var. Bir an önce çıkar bekleyenler istifa etsin. Önce memleketin yolzusluktan kurtarmak.
kayda değer ciddi bi drum yok...paranın satın alamayacağı şeyler vardır hayatta benim oyum gibi mesela
olur olur bunlar sıradan şeyler gençlik kolu istifa eder gelir geçer bozmayın moralinizi
MUHARREM İNCE VE MERAK AKŞENER İNSANLAR SİZE BÜYÜK UMUTLAR BAĞLADI BOŞA ÇIKARMAYINIZ...18 TL KİMLİK PARASI ÜCRETSİZ OLACAK MÜJDESİ VERİNİZ.
Aday olamadın diye git tek kişilik adam
Senin vekil adayı olacak kapasitende yoktu yanında iki kişi getiremezsin yılma durağın ismini kullanıyorsun yılma durak 80 yaşında erzurumda ev ev çalışıyor sen tek kişilik bir adamsin
senin akp li adayla hiç bir farkın yokmuş hallac oğlunudamı örnek almadın yola cıkarken sana bakanlıkmı teklif etmişti bütün bunları gec müslümansan doğruları söyle akp den ne kadar aldın dünyalığını kurtarıyormu
hadin hadin sunun surasi iki gun kaldi daha cok daha cok istifa bekliyorus doneklerin cakmalarin partisinden ata sozudur yankisin neresinden donersen ordan kardir
İYİ PARTİ KENDİ KENDİNİ İMHA EDECEK GALİBA.OLACAĞI BUYDU ZATEN BU GÜN VE YARIN DA BU PARTİDEN BAYAĞI İSTİFA OLACAK GİBİ,
korkak korktunmu tehtitmi ettiler dönekler her zaman dönektir
Uşaklı istifa edip uşak olmuş.
akparti yaptırmıştır istifayıda ha haha
İNSANLAR TEHDİT VE RÜŞVETLERE BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALIYOR...
Dönek adamdan ulkucü olmaz. MHP yı satanlar akseneri de sattı lar.
seçmenin doğrudan,doğru siyaset yapandan yana oy kullanması gerek.aksi taktirde bedelini yine halk öder.dış siyasetimiz artık netleşip geriye dönük olmamalıdır.memleketimizin insanına çıkar menfaat için yaklaşanlara dikkat edilmeli.
İyi parti simgesindeki güneşi hiç bir zaman göremiyecek :))
uşakta akp tulum çıkarır nede olsa fetonun başkenti durumuna geldi
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