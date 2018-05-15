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Seçim öncesi olay iddia! Olmayan binalara seçmen yazıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 15.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Üsküdar'da seçmen kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi.

Seçim öncesi olay iddia! Olmayan binalara seçmen yazıldı

Türkiye, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne hazırlanıyor. Seçim güvenliği tartışmaları devam ederken İstanbul'un Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi'nde pek çok seçmenin kaydında usulsüzlük olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Askıda seçmen listelerini bina üzerinden değerlendirdiklerini ifade eden CHP Kısıklı Mahalle Temsilcisi Fevziye Bayat, “Kısıklı Mahallesi'nde 107 seçmen tespit ettik bu yolla. YSK İlçe Seçim Kurulu'na bildirildi. Sivil polislerin yaptığı çalışmanın ardından 68 kişi için itiraz kabul edildi” dedi.

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MUHTARIN HANESİNDE 11 SEÇMEN

Kısıklı Mahalle Muhtarı Erkan Kalkan'ın hanesinde de 11 seçmen gözüktüğü belirlendi. YSK, buradaki seçmenlerden yalnızca 2 kişinin seçmen kaydının dondurulmasına karar verdi.

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İTİRAZ EDİLECEK

Bunun dışında yapılan çalışmalarda bina olmayan sokaklara dahi seçmen yazıldığı da tespit edildi. Yaşananlara ilişkin konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan, “Turistik Çamlıca Caddesi'nde bulunmayan 88, 92, 94 numaralara da seçmen yazılmış. Yine Kısıklı'da bulunan Diriliş Sokak'ta da usulsüzlükler var” diye konuştu. YSK'ya reddedilen seçmenler için yarın avukat aracılığı ile itiraz edileceği öğrenildi.

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24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri Üsküdar seçim

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sadece CHP değil diğer tüm partiler de seçmen listelerini iyi incelemeli, tek tek kontroller yapılmalıdır.. Bu seçim gerçekten çok önemli bir milattır..
AKP ve Sayın CB nın seçimde hile yaptıracağı ve Rusyadan dijital destek planladığı kesin gibi...Yazık olacak ülkeme...seçimler dürüstce yapılmalı
peki muhtar ne olacak? göreve devam mı?
Trafolara kedi barı girmese, kediler büyüdü hırsız kedi oldu namussuzlar, imansızlar.
yazik valla ne medyasi adil ne secmeni adil ne ysk si adil valla survivor gibi parkurlari aşa aşa gelicez
İftiraların bini bir para..yalandan kim ölmüş..daha şimdiden kaybetmeye kılıf hazırlıyorlar..Üsküdar Kısıklı nın seçilmesi zaten iftira diye bağırıyor.yalanı acemiye yaptırmışlar.
Adamın işi gücü yalan dolan ya istemiyoruzz seni anşa artık git evine meral akşenerinde dediği gibi efendi efendi torrun sev doymadınmı abd bankalarında yeterince paran vardır zaten.
Şaşırdık mı?
her seçim aynı muhabbet olmayan evler insanlar oy kullanıyor
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