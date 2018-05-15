Seçim öncesi olay iddia! Olmayan binalara seçmen yazıldı

Türkiye, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne hazırlanıyor. Seçim güvenliği tartışmaları devam ederken İstanbul'un Üsküdar İlçesi Kısıklı Mahallesi'nde pek çok seçmenin kaydında usulsüzlük olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Askıda seçmen listelerini bina üzerinden değerlendirdiklerini ifade eden CHP Kısıklı Mahalle Temsilcisi Fevziye Bayat, “Kısıklı Mahallesi'nde 107 seçmen tespit ettik bu yolla. YSK İlçe Seçim Kurulu'na bildirildi. Sivil polislerin yaptığı çalışmanın ardından 68 kişi için itiraz kabul edildi” dedi.

MUHTARIN HANESİNDE 11 SEÇMEN



Kısıklı Mahalle Muhtarı Erkan Kalkan'ın hanesinde de 11 seçmen gözüktüğü belirlendi. YSK, buradaki seçmenlerden yalnızca 2 kişinin seçmen kaydının dondurulmasına karar verdi.

İTİRAZ EDİLECEK



Bunun dışında yapılan çalışmalarda bina olmayan sokaklara dahi seçmen yazıldığı da tespit edildi. Yaşananlara ilişkin konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Erdoğan Altan, “Turistik Çamlıca Caddesi'nde bulunmayan 88, 92, 94 numaralara da seçmen yazılmış. Yine Kısıklı'da bulunan Diriliş Sokak'ta da usulsüzlükler var” diye konuştu. YSK'ya reddedilen seçmenler için yarın avukat aracılığı ile itiraz edileceği öğrenildi.

