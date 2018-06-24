Seçim sonuçları… AA ile CHP’nin ve YSK’nın verileri birbirini tutmuyor!

Tarihi 24 Haziran seçimlerinde sandıklar açıldı. Oy sayım işlemi sürüyor. Sandıkların yüzde 31’i açıldı. Ancak Anadolu Ajansı’ndan gelen verilerle CHP’nin YSK’ya dayandırdığı veriler birbirini tutmuyor.
CHP'NİN VERİLERİNDE ERDOĞAN YÜZDE 45 MUHARREM İNCE YÜZDE 41 CİVARINDA
AA’nın verilerinde AK Parti lideri Erdoğan yüzde 52,73’ten açıldı. Muharrem İnce ise yüzde 26 oy aldı. Sözcü'nün haberine göre CHP’nin verilerinde ise Erdoğan yüzde 45 civarında Muharrem İnce ise yüzde 41 civarında oy aldı.
YSK’nın verilerine göre ise Erdoğan’ın oy oranı yüzde 48, Muharrem İnce’ninki ise 39.
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